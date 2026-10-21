Les Find X10 et Find X10 Pro Max sont officiels : Oppo lève le voile sur leurs tout derniers secrets

Oppo a dévoilé au compte-gouttes les caractéristiques de ses nouveaux smartphones haut de gamme : les Find X10 et Find X10 Pro Max. Trêve de suspense aujourd’hui : la marque officialise les deux appareils et dévoile leurs derniers secrets. Prix, disponibilité, fiches techniques… Voici tout ce qu’il faut savoir.

Après avoir ménagé le suspense pendant quelques jours en dévoilant peu à peu des informations sur sa nouvelle série de smartphones premium, la gamme Find X10, Oppo la lance enfin. Nous vous avons déjà présenté ses deux représentants, les Find X10 et Find X10 Pro Max, sous toutes les coutures ; puis nous les avons confrontés sur leur terrain de prédilection : la photographie.

Nous vous invitons à aller lire les articles dédiés à ces points précis, mais en grosso modo : c’est surtout le design du bloc photo qui a évolué entre les séries Find X9 et Find X10. L’introduction d’un plateau sur toute la largeur du dos, à la fois sur le Find X10 et sur le Find X10 Pro Max, confère aux deux appareils un aspect élégant et revendique leur positionnement haut de gamme.

De plus, Oppo met encore une fois l’accent sur la photographie, faisant des Find X10 et Find X10 Pro Max la vitrine de son savoir-faire en la matière. Et cela se traduit par une évolution matérielle, mais également logicielle avec l’introduction d’une nouvelle technologie (LUMO True Image Engine) qui mise sur la fidélité des clichés à la réalité qu’ils capturent.

Mais ça, si vous avez lu nos précédents articles, vous le saviez déjà. Il est désormais temps de vous révéler tout ce qu’il y a à savoir sur ces deux modèles : prix, disponibilité, spécifications…

Des fiches techniques complètes et ambitieuses, mais aussi très proches

Oppo a donc revu le design du bloc photo de ses Find X10 et Find X10 Pro Max et franchit un nouveau cap sur le terrain de la photographie mobile. Mais la marque ne s’en est pas contentée. Les deux terminaux s’appuient sur des fiches techniques complètes, équilibrées et ambitieuses – par ailleurs assez proches l’une de l’autre. Et ils sont tous deux livrés avec la dernière version de la surcouche d’Oppo : ColorOS 17, qui apporte son lot de nouveautés et sera bientôt déployée sur davantage d’appareils.

Voici les principales caractéristiques du Find X10 :

Écran OLED LTPO de 6,59 pouces

Verre de protection Crystal Guard Glass

Taux de rafraîchissement 1-144 Hz

Processeur MediaTek Dimensity 9600M

Batterie de 7 150 mAh

Compatible charge SuperVOOC 80 W et AirVOOC 50 W

Double système photo 200 MP (capteur principal et téléobjectif)

Capteur ultra grand angle 50 MP

Capteur selfie 50 MP

Compatible Dolby Vision

3 micros

Prise en charge du Bluetooth 6.2 et dy Wi-Fi 7

Certification IP69

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Le Find X10 Pro Max se distinguent principalement de son petit frère justement par son format, par un SoC plus puissant et surtout par un triple système photo 200 MP. Voici les détails importants du Find X10 Pro Max :

Écran OLED de 6,78 pouces

Taux de rafraîchissement 1-144 Hz

Luminosité maximale en pic : 3 600 nits

Processeur MediaTek Dimensity 9600 Pro

Batterie de 7 150 mAh

Compatible charge SuperVOOC 80 W et AirVOOC 50 W

Triple système photo 200 MP (capteur principal, ultra grand angle et téléobjectif)

Capteur selfie 50 MP

Compatible Dolby Vision

4 micros

Prise en charge du Bluetooth 6.2 et du Wi-Fi 7

Certification IP69

Mais avec des fiches techniques si ambitieuses, que valent-ils sur le terrain ? Réponse dans nos tests complets à retrouver sur phonandroid.com.

Prix et disponibilité des Oppo Find X10 et Find X10 Pro Max

Les Find X10 et Find X10 Pro Max sont disponibles à la précommande dès aujourd’hui sur le site d’Oppo et chez les revendeurs partenaires. Le premier se décline en trois coloris : bleu glacier, gris brume et corail éclatant ; tandis que le second arbore deux couleurs de robe : gris titane et blanc lune. Le Find X10 est proposé en deux configurations : 12+256 Go à 1 299 euros et 12+512 Go à 1 499 euros ; le Find X10 Pro Max, lui, est à 1 799 euros (12+512 Go).

L’inflation due à la crise des composants (et surtout de la RAM) est passée par là – c’était inévitable : c’est le cas chez tous les constructeurs de smartphones. En revanche, Oppo a réussi à innover avec sa gamme Find X10 – là où certains rivaux ont même été contraints de revoir leurs ambitions à la baisse par rapport aux générations précédentes.