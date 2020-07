OPPO adopte la 5G avec sa série OPPO Find X2

Après avoir lancé, en mai 2019, le premier smartphone 5G commercialisé en Europe, l’OPPO Reno 5G, le constructeur OPPO renoue avec la nouvelle génération de réseau mobile grâce à sa nouvelle gamme OPPO Find X2.

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

OPPO s’est engagé sur le chemin de la 5G bien avant que la nouvelle génération de réseau mobile ne soit connue du grand public. Le constructeur a même lourdement investi en recherche et développement et participé à la mise en place du standard 5G. OPPO continue aujourd’hui de déposer régulièrement des brevets et a pour ambition de débloquer encore plus de 7 milliards d’euros de fonds afin de proposer aux consommateurs des produits et services exploitant au mieux la nouvelle norme 5G. Un engagement qui lui permet d’être à la pointe de la technologie.

OPPO, partenaire des opérateurs français majeurs

Et pour conserver son avance, OPPO s’est allié avec des partenaires industriels de premier plan. Avec son initiative “OPPO 5G Landing Project”, le fabricant s’assure un avenir radieux dans le secteur de la 5G. OPPO travaille avec plus d’une trentaine d’opérateurs d’envergure à travers le monde afin, entre autres, de pouvoir adapter ses produits au mieux à la réalité du réseau.

De plus en plus populaire en France pour ses produits, et notamment ses smartphones qui ont déjà conquis d’autres régions du globe, la marque s’est associée aux opérateurs français pour participer à l’accélération du déploiement commercial de la 5G dans notre pays. OPPO s’assure du même coup par cette proximité avec les opérateurs de garantir à ses appareils mobiles la meilleure connectivité possible sur le territoire français.

L’OPPO Find X2 Pro, fer de lance de la 5G

Le fruit de ce savoir-faire, on le retrouve dans l’OPPO Find X2 Pro, un smartphone très haut de gamme qui ne fait pas de concession, et surtout pas en matière de 5G. Compatibles avec toutes les bandes de fréquence 4G LTE et des générations précédentes de réseau, ce smartphone haut de gamme dispose également du support de toutes les principales bandes 5G, et notamment celles qui seront utilisées par les opérateurs français. L’appareil est également conciliable avec les réseaux 5G SA (Standalone) et NSA (Non-Standalone).

Équipé du modem Snapdragon X55 intégré à la puce Snapdragon 865, la plus performante du marché, l’OPPO Find X2 Pro propose un accès au meilleur de la 5G actuellement disponible. Théoriquement, le smartphone peut profiter de débits allant jusqu’à 4,1 Gbps, soit une vitesse plus de trois fois supérieure à celle de la 4G+. Grâce à une fonctionnalité de l’OPPO Find X2 Pro agrégeant 5G et WiFi, il devient même possible de bénéficier d’une vitesse de téléchargement atteignant 5,9 Gbps, un score vertigineux encore inimaginable il y a peu.

Avec de tels débits, envoyer des vidéos volumineuses, regarder Netflix en 4K ou télécharger des fichiers lourds ne posera plus aucun problème. Et au-delà de cela, la 5G est aussi la promesse d’une latence extrêmement faible. Une caractéristique importante pour les gamers qui ont l’habitude de jouer en ligne sur leur mobile et qui vont ainsi pouvoir prendre l’avantage sur leurs adversaires qui ne sont pas encore passés à la 5G .

Preuve, s’il en est, qu’OPPO s’installe confortablement comme acteur majeur de la 5G, le constructeur commercialise déjà son propre CPE 5G (Customer Premises Equipment), l’OPPO 5G CPE Omni, équipé du modem Snapdragon X55, de l’antenne intelligente O-Reserve 5G ainsi que de l’antenne O-Motion 360° 5G. Avec ce produit, les débits s’envolent encore puisque c’est une vitesse jusqu’à 7,5 Gbps dont il est ici question. Et pour en profiter au mieux, le CPE 5G d’OPPO est capable de communiquer avec les autres appareils en WiFi 6, nouvelle démonstration de l’adoption rapide des nouveaux standards chez OPPO.

Et si votre budget ne vous permet pas de craquer pour l’OPPO Find X2 Pro, le constructeur propose également les modèles Find X2 Neo et Find X2 Lite, plus abordables, qui supportent eux aussi la 5G et qui sont équipés du processeur Qualcomm Snapdragon 765G.

Arrivée imminente de la 5G en France

Le réseau 5G et les forfaits opérateurs qui permettent de s’y connecter sont déjà disponibles chez bon nombre de nos voisins : Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Espagne, Italie… En France, le déploiement est imminent. Le processus d’attribution des blocs de fréquence 5G aux opérateurs par le gouvernement est sur le point de prendre fin. Et nous aurons enfin droit aux premières offres d’abonnements (Bouygues Telecom a même déjà lancé des forfaits compatibles 5G). Il est ensuite attendu que le déploiement soit rapide à travers le territoire.

Bref, la 5G est sur le point de devenir une réalité, et c’est maintenant qu’il faut penser à s’équiper en conséquence. Acheter un smartphone 4G seulement aujourd’hui, c’est prendre le risque de ne pas pouvoir profiter de la 5G dans les années à venir, à moins d’investir très rapidement dans un nouveau téléphone. Notre conseil : se tourner directement vers un mobile 5G comme l’OPPO Find X2 Pro, il vous tiendra de nombreuses années et vous pourrez faire partie des premiers à découvrir l’incroyable rapidité du nouveau réseau mobile, qui va vite se montrer indispensable.

Cet article vous est proposé par OPPO.