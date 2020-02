OnePlus, Realme et Oppo vont créer un SoC qui les rendra indépendants de Qualcomm

OnePlus et Realme rejoignent les efforts de leur firme parente Oppo pour créer leur SoC maison et ne plus dépendre de Qualcomm et Mediatek dans leurs smartphones. L’exemple de Huawei visé par des sanctions américaines ne serait pas étranger à ce projet, baptisé « Plan des Mariannes » – les trois constructeurs s’assureraient ainsi de garanties de pouvoir continuer leur activité malgré tout vent contraire.

Oppo avait annoncé il y a quelques temps investir plus de 7 milliards de dollars en recherche et développement dans les prochaines années. Or il semble que ces efforts visaient surtout à développer un SoC en interne. A en croire un mémo dont des extraits sont repris par Android Authority, le projet du constructeur serait désigné sous le nom évocateur de « Plan des Mariannes » en référence à la Fosse des Mariannes, la fosse océanique la plus profonde que l’on connaisse sur Terre.

Ne plus dépendre de Qualcomm et Mediatek si le climat se gâte

Autant dire que les défis auquel ce plan doit faire face sont « abyssaux » : créer une alternative crédible aux SoC leaders du marché, notamment les Snapdragon de Qualcomm et autres puces de chez MediaTek. Oppo explique pourtant dans le mémo : « notre but ultime en faisant des puces est de mieux servir nos clients. Il s’agit d’un investissement de long terme, et non d’une compétition directe avec nos partenaires », notamment Qualcomm et Mediatek auxquels le groupe « attache une importance spéciale ».

Le cas de Huawei empreint à l’évidence le projet. Le constructeur chinois continue en effet de souffrir des sanctions américaines, et développe des alternatives, faute de pouvoir utiliser nombre de technologies US. Oppo aurait bien plus à perdre dans une situation similaire, puisque le constructeur dépend en grande partie de la fourniture de SoC par Qualcomm. OnePlus et Realme, deux firmes liées au constructeur, auraient également rejoint les efforts de Oppo.

