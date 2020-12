OnePlus 8T ou iPhone 12 Pro Max ? OnePlus a surpris tout le monde dans ce blind-test photo

Le YouTubeur a passé le OnePlus 8T et l’iPhone 12 Pro Max à l’épreuve d’un blind-test photo. Verdict ? La course est remportée haut la main par le OnePlus 8T dès que les préjugés et le conditionnement opérés par les marques s’efface.

Vous connaissez sans doute le youtubeur américain MKBHD, spécialisé dans la production de vidéos visuellement parfaites sur des produits tech en tous genre. Marques Brownlee de son vrai nom est un passionné d’image, et il suffit de regarder quelques unes de ses vidéos sur les coulisses de la production de sa chaîne pour comprendre à quel point il aime que l’image soit belle, nette et précise Or, chaque année, la chaîne propose un blind test photo géant qui semble s’imposer de plus en plus comme un rendez-vous incontournable.

Le principe est simple : MKBHD prend les 16 meilleurs smartphones l’année et leur fait prendre les mêmes photos. Les smartphones sont soumis aléatoirement à des duels. Et ce sont les nombreux followers de MKBHD sur Twitter et Instagram qui votent pour leur cliché préféré, sans connaître la marque du smartphone en question. Le vainqueur de chaque duel affronte le vainqueur du duel adjacent, un peu comme dans les tournois de sport à élimination directe. A la fin, évidemment, il n’en reste qu’un.

L’iPhone 12 Pro Max éliminé dès le premier tour au blind test photo de MKBHD

Les conclusions de ces blind test sont souvent surprenantes, et pour cause : le regard que l’on porte sur les marques, et le conditionnement dans lequel elles peuvent nous plonger peut biaiser l’avis que l’on porte sur les photos issues de tel ou tel smartphone. L’année dernière, l’iPhone 11 Pro Max s’était fait lui aussi ratatiner très rapidement. Il faut néanmoins relever que le mode de sélection, ici, l’élimination directe, pose en soit un biais mathématique. Puisque les tournois à élimination directe, en sport, ont statistiquement tendance à favoriser les outsiders.

L’ensemble des iPhone ont ainsi été éliminés dès le premier tour. Cela comprend le meilleur iPhone 12 en photo cette année, l’iPhone 12 Pro Max, dont les photos se révèlent moins belles que celles du OnePlus 8T selon les internautes. . L’autre iPhone de la sélection, l’iPhone SE 2020, a également cédé sa place au Moto Edge+ dès le premier tour. Le grand vainqueur de ce blind test ? C’est le Zenfone 7 Pro de Asus qui remporte une courte victoire face au Xiaomi Mi 10 Ultra.

Bien sûr cela ne signifie pas que les capteurs des autres smartphones de la sélection sont mauvais, mais simplement que pour le grand public, les images des smartphones qui ont remporté la compétition sont plus agréables et plaisantes au regard – sans aller jusqu’à comparer le niveau de détail, ou toute autre métrique sur lesquelles les constructeurs bataillent habituellement pour mettre en avant leur appareil. Que pensez-vous des conclusions de ce test ? Partagez votre avis dans les commentaires !