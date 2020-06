Nubia RedMagic 5G, un monstre de performances

Le marché des smartphones accueille de plus en plus d’appareils orientés gaming. La dernière pépite en la matière est le Nubia RedMagic 5G, un mobile étonnant tant au niveau de son design que de ses performances, et le tout pour un rapport qualité-prix vraiment intéressant. Un appareil qui mérite véritablement que l’on s’y intéresse.

L’écran de smartphone le plus fluide du marché

Le Nubia RedMagic 5G est équipé d’un écran AMOLED de 6,65 pouces. Le fabricant l’a conçu pour proposer la meilleure expérience jeu vidéo possible sur mobile. Il a ainsi décidé de ne pas intégrer le capteur photo frontal dans une encoche ou un poinçon afin d’assurer une bonne visibilité en jeu.

Mais la fonctionnalité la plus impressionnante est sans aucun doute sa fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, du jamais vu sur une dalle de smartphone. Le standard est encore aux 60 Hz, alors que quelques rares haut de gamme affichent jusqu’à 90 ou 120 Hz maximum. Ces 144 Hz permettent d’obtenir une fluidité et un ressenti incomparables, qu’on soit simplement en train de naviguer sur son mobile ou en train de jouer. Sur les jeux de shoot nerveux ou les jeux de course, la différence est très sensible et bluffante.

L’audio n’est pas en reste. Le son est une composante importante de l’immersion dans un jeu vidéo. Avec des haut-parleurs stéréo et une prise jack 3.5mm compatible 32 bits 384 kHz, Nubia l’a bien compris et offre les outils nécessaires à une expérience sonore de qualité.

Des performances premium

Pour soutenir ce formidable écran, la marque a opté pour la meilleure puce actuellement disponible sur le marché : le Snapdragon 865 de Qualcomm, gravé suivant le procédé 7nm+. À la fois extrêmement puissant en plus d’être économe en énergie, il s’agit du SoC parfait pour un smartphone gaming haut de gamme comme le Nubia RedMagic 5G.

Avec ses 8 ou 12 Go de RAM (en fonction de la configuration choisie), le mobile est également très bien pourvu en mémoire vive. De quoi se prévenir de tout lag ou ralentissement.

Notons également que la technologie de stockage UFS 3.0 utilisée sur l’appareil permet une installation des applications et jeux plus rapide que sur la plupart des modèles de smartphones, ainsi qu’un transfert des fichiers plus efficace.

Côté logiciel, le Game Space de Nubia permet de se plonger dans un jeu sans crainte d’être interrompu par une notification ou un appel. De quoi renforcer l’immersion chère à tous les gamers exigeants.

Une grosse batterie avec une recharge ultra-rapide

Ordinateurs portables ou smartphones, le problème récurrent avec les appareils gaming est l’autonomie. Le jeu vidéo est gourmand en ressources et bénéficier des meilleures performances a forcément un impact sur la batterie.

Le constructeur y a pensé en intégrant une massive batterie disposant d’une capacité de 4500 mAh. De quoi tenir de longues sessions de jeu. Et si l’énergie vient à manquer, pas de soucis : le Nubia RedMagic 5G supporte l’une des technologies de recharge les plus rapides du marché avec un chargeur compatible approprié.

Compatible 5G, indispensable en 2020

Les premiers forfaits 5G en France doivent être commercialisés par les opérateurs d’ici à la rentrée 2020. Si vous achetez un smartphone aujourd’hui et que vous comptez le conserver plusieurs années, mieux vaut opter pour un modèle supportant la connectivité 5G, qui va peu à peu s’imposer.

Comme son nom l’indique, le Nubia RedMagic 5G est compatible. Avec la 5G, vous allez pouvoir jouer sans latence et profiter de débits exceptionnels pour le jeu en ligne, les téléchargements ou le streaming vidéo. Sur réseau domestique, les performances sont aussi au rendez-vous puisque le smartphone répond au nouveau standard WiFi 6.

Les streamers seront quant à eux ravis d’apprendre que Nubia a pensé à intégrer une compatibilité HDMI.



Un rapport qualité-prix très attractif

Et vient peut-être maintenant la meilleure nouvelle : le Nubia RedMagic 5G n’est vraiment pas cher. Écran AMOLED 144 Hz, stockage UFS 3.0, recharge 55W, compatibilité 5G, Snapdragon 865… Tout cela va approcher des 1000 euros vous dites-vous sans doute ? Que nenni.

Le smartphone est vendu en France au tarif défiant toute concurrence de 579 euros pour la variante Eclipse Black embarquant 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Et pour 649 euros, vous pouvez repartir avec un Nubia RedMagic 5G Pulse équipé de 12 Go de RAM et de 256 Go de mémoire interne. Pas cher payé au vu des performances proposées par ce produit.

Avec un rapport qualité prix aussi intéressant, le Nubia RedMagic 5G pourrait bien prendre une longueur d’avance sur la concurrence à l’heure où le prix des haut de gamme OnePlus et Xiaomi ne cesse d’augmenter pour se rapprocher des très chers tarifs pratiqués par Samsung, Huawei et Apple.

Enfin, la précommande de la version Hot Rod Red du RedMagic est possible du 1er juin au 8 juin 2020. 1% des ventes en précommande du Hot Rod Red sera reversé à Child’s Play, une organisation caritative à but non lucratif.