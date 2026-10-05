Nothing Ear (a) : 57% de réduction sur les écouteurs à réduction de bruit active, il va falloir faire vite !

S’il y a bien un accessoire qui est indispensable en 2026, ce sont bien des écouteurs sans fil. Et s’il y a bien une technologie qui change tout, c’est bien la réduction de bruit active. Alors si vous cherchez des écouteurs à réduction de bruit active mais qui ne coûtent pas trop cher, vous êtes au bon endroit.

Nothing ear (a)

Les modèles d’écouteurs sans fil sont très nombreux. Alors choisir celui qui vous correspond le mieux peut être très complexe. Si vous cherchez un modèle avec réduction de bruit active, cela élimine pas mal de concurrents mais le choix reste vaste. Mais si vous ajoutez en plus un budget serré sous la barre des 50 euros, vous allez être nettement plus restreint dans votre sélection.

Les Nothing Ear (a) ne devraient normalement pas répondre à ce cahier des charges puisqu’ils ont un prix de vente conseillé de presque 100 euros. Sauf qu’ils sont actuellement affichés en promotion à 44,30 € sur AliExpress dans la version Blanc. Et si vous ajoutez le code promo PHD02, vous pouvez vous les offrir pour seulement 42,30 euros. Et vous bénéficiez même de la livraison gratuite et rapide depuis la France. Que demander de plus ?

Nothing Ear (a) : le rapport qualité-prix est juste exceptionnel

En sortant les Ear (a), la marque Nothing avait l’ambition de proposer un modèle beau, offrant un son de qualité et une réduction de bruit active efficace pour un prix accessible. Le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est aujourd’hui une franche réussite.

En effet, ces écouteurs sans fil semi-intra-auriculaires offrent une bonne qualité sonore avec des basses bien présentes sans être écrasantes. Le rendu sonore global est riche et équilibré que vous pourrez apprécier tout autant dans un environnement bruyant puisque vous disposez également d’une réduction de bruit active capable de s’ajuster automatiquement en fonction du bruit environnant. Pour moins de 45 euros, c’est juste incroyable.

En plus, les Ear (a) proposent un design très original avec ses coques transparentes qui permettent d’afficher les différents composants électroniques. Ça change des modèles très classiques que l’on trouve un peu partout.

Enfin, l’autonomie est le dernier bon point de ce module puisque vous avez jusqu’à 5 h 30 d’écoute avec la réduction de bruit active activée, et jusqu’à 9 h 30 sans. Et avec le boîtier de recharge, vous avez jusqu’à 42 heures d’autonomie au total.


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