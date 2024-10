Nostalgique de l’Internet des années 90 ? Voici un modem 56K USB rien que pour vous

S'il vous prend l'envie de replonger dans l'Internet de 1999, ou d'envoyer un fax, sachez qu'il existe un genre de clé USB faisait office de modem 56K. Vous avez bien gardé votre prise téléphonique ?

Aujourd'hui, quand on lance une série Netflix en 4K sur sa TV connectée, elle démarre presque immédiatement et l'épisode se déroule d'une traite. Mais il y a quelques dizaines d'années, charger ne serait-ce qu'une simple image en JPEG prenait du temps. Elle s'affichait bande par bande et la patience était de mise. Souvenez-vous : c'était l'époque où l'on cherchait les CD-ROM de l'opérateur AOL pour “essayer Internet” gratuitement.

Les plus chanceux disposaient d'un modem 56K, dont le bruit de connexion est désormais légendaire. Branché à l'ordinateur puis relié à une prise téléphonique analogique, il permettait comme son nom l'indique un débit en réception de 56 Kbps. Plus personne ne s'en sert aujourd'hui. Enfin presque. Au Japon, pays à la pointe de la technologie, mais qui a dit adieu aux disquettes cette année seulement, la société Planex Communications propose un tout nouveau modem 56K USB.

Ce modem 56K USB vous fait voyager dans les années 90

De son petit nom PL-US56K2(A), l'appareil est disponible pour 5 980 yens (environ 36 €). C'est lui sur la photo qui sert d'illustration à cet article. Il fonctionne exactement comme on s'y attend. La partie USB se branche au PC et le dongle à une prise téléphonique, ce qui nécessite d'en posséder encore une. Pas besoin de pilote, sachant que l'objet est compatible avec Windows 7, 8, 8.1, 10 et Windows 11.

En émission, le débit maximum théorique est de 33,6 Kbps. Avec de telles vitesses, le modem permet de vérifier ses mails et d'en envoyer un. Sans pièce jointe de préférence. En plus de sa simplicité d'utilisation, le PL-US56K2(A) présente un autre avantage : sa forme. Mesurant 75 x 25 x 18 mm et pesant seulement 28 grammes, il se glisse facilement dans une poche ou un sac, des fois que vous ayez un besoin urgent d'envoyer un fax en déplacement.