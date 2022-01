Norton 360 installe un logiciel de cryptominage sur les PC et il est difficile de s’en débarrasser

Norton 360 a déployé une nouvelle fonctionnalité de minage de cryptomonnaie au sein de sa suite antivirus. Mais elle fait déjà polémique, pour plusieurs raisons, mais on lui reproche surtout de rendre quasi impossible la désinstallation du logiciel de minage.

La folie des cryptomonnaies gagne maintenant les éditeurs d'antivirus. Norton 360 propose désormais le service Norton Crypto, qui permet de miner de l'Ethereum avec son ordinateur lorsque celui-ci est inoccupé. Celui-ci a en fait été lancé dès juillet 2021, mais auprès d'un volume peu important d'utilisateurs jusqu'ici. Le déploiement s'est accéléré au cours des derniers jours.

Norton Crypto, facile à installer, un enfer à supprimer

Norton Crypto impose une commission de 15% sur les cryptomonnaies minées, et facture également des frais de transaction si l'utilisateur souhaite transférer ses gains vers un autre portefeuille que le Norton Wallet, une solution entièrement cloud. Un bouton renvoyant vers Coinbase devrait d'ailleurs prochainement apparaître dans l'application.

Norton Crypto ne fonctionne pas via une interface web ou depuis une section de l'antivirus. Il faut installer un logiciel spécifique pour le faire fonctionner. Problème, il semble que le téléchargement et l'installation du programme se lancent très facilement. Un utilisateur qui voudrait seulement en savoir plus sur la plateforme serait ainsi invité à installer Norton Crypto sur sa machine. Lors du processus d'installation de l'antivirus, l'utilisateur est aussi poussé à inclure le logiciel de minage dans les composants à installer.

Plus gros problème, il apparaît que se débarrasser du logiciel relève du parcours du combattant, comme le témoignent plusieurs utilisateurs qui ont tenté l'expérience. Supprimer l'exécutableNCrypt.exe n'est pas possible depuis les moyens traditionnels, et ce même en possédant les droits d'administration. Norton Crypto est même accusé de s'intégrer dans le registre de l'utilisateur afin de complexifier encore les tentatives de suppression.

Le cours de l'ether et des autres cryptomonnaies a subi un coup d'arrêt ces derniers jours, entre une annonce de la Réserve Fédérale Américaine qui pourrait menacer la croissance de l'économie des États-Unis, et la crise dans laquelle est plongé le Kazakhstan, qui est devenu terre d'accueil de fermes de minage chinoises après des interdictions prononcées par le gouvernement chinois.

I can't get rid of it and I have admin permissions… — Raine (@RaineFGC) January 3, 2022

Source : Wccftech