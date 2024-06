Nintendo supprime des fonctions de la Switch, Google TV va se remplir de publicités, c’est le récap’

La Nintendo Switch supprime des fonctionnalités après une mise à jour, les pubs sur Google TV vont sûrement augmenter, les VPN gratuits sur Android sont un danger pour la sécurité de nos données, c'est le récap' !



Si l'actualité de la planète Tech est encore largement dominé par les annonces d'Apple à la Worldwide Developers Conference (WWDC) du 9 juin, il reste heureusement de la place pour d'autres news Voici celles qu'il ne fallait pas manquer en cette journée du 11 juin 2024.

Nintendo supprime des fonctionnalités de la Switch dans la dernière mise à jour

En règle générale, mettre à jour une console de jeux vidéo permet de corriger des bugs, d'ajouter des fonctionnalités ou, plus globalement, “d'améliorer les performances et la stabilité” comme on le lit souvent. Mais dans de rares cas, il s'agit d'enlever des fonctions parfois présentes depuis des années. C'est le cas de la mise à jour 18.1.0 pour les Nintendo Switch. Elle met fin à l'intégration de X (Twitter) ainsi qu'à toutes les options associées.

Plus de détails : La Nintendo Switch dit adieu à ces fonctionnalités dans sa dernière mise à jour

Google TV va faire le plein de publicités, génial

Google TV est bien pratique pour regarder des programmes gratuitement. Les chaînes se financent par la publicité, logique, mais elles sont en général largement supportable. Malheureusement, cela pourrait changer. La firme a lancé Google TV Network, une plateforme à destination des annonceurs. Elle va faciliter l'accès à leur espace publicitaire et permet de créer des réclames plus ciblées. Pour les spectateurs, cela se traduira sûrement par une augmentation du nombre de pubs sur Google TV, dommage.

Plus de détails : Google a enfin trouvé le moyen de mettre des pubs partout dans Google TV

La majorité des VPN gratuits sur Android ne sont pas fiables, ne les utilisez pas

Quand on utilise un VPN sur Android, on s'attend à ce que l'application remplisse son rôle sans causer de souci. Sur le Play Store, il y en a des centaines dont de nombreux gratuits. Sauf qu'ils sont très loin d'être fiables selon une étude de Top10VPN. Un chercheur a analysé les 100 VPN gratuits les plus téléchargés du magasin d'applis Android et presque tous présentent un risque pour notre vie privée et la sécurité de nos données. Mieux vaut les désinstaller.

Plus de détails : Désinstallez immédiatement ces VPN gratuits sur Android, ils mettent en danger vos données privées