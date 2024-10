N’installez surtout pas cette mise à jour, elle fait planter les Apple Watch

Une mise à jour provoque un brick des Apple Watch. Les montres connectées concernées ne peuvent plus être utilisées et il semble impossible de revenir à une version antérieure.

Apple a récemment déployé la bêta 3 de watchOS 11.1. Cette version s'adresse aux développeurs, mais d'autres utilisateurs avec le compte adéquat peuvent la télécharger et l'installer s'ils souhaitent tester les nouvelles fonctionnalités intégrées au système. Et certains d'entre eux regrettent déjà d'avoir manqué de patience, car leur Apple Watch est devenue tout simplement inutilisable.

Plusieurs témoignages rapportent un plantage complet de la montre connectée suite à l'installation de watchOS 11.1 bêta 3. Après une ou deux minutes de fonctionnement, les appareils ne répondent plus du tout. Il n'est plus possible d'interagir avec elles et les informations affichées, comme l'heure, les notifications ou le nombre de pas, ne sont plus mises à jour.

Après l'iPad Pro et le HomePod, l'Apple Watch victime d'une mauvaise mise à jour

Une pression simultanée sur la couronne et le bouton d'alimentation permet de faire redémarrer l'Apple Watch, mais le problème fait de nouveau son apparition après quelques secondes. Il n'existe pas de solution facile pour restaurer soi-même la version logicielle et le firmware de la montre connectée, il faudra donc dans la plupart des cas envoyer le produit au SAV pour espérer pouvoir réutiliser la smartwatch.

Apple a décidé de retirer la mise à jour pour limiter les dégâts, mais le mal est déjà fait. Celle-ci n'apportait en plus quasiment aucune nouveauté, car elle visait essentiellement à préparer l'arrivée d'Apple Intelligence, dont les fonctionnalités ne sont pour l'instant pas disponibles.

Cet épisode vient s'ajouter aux dernières déconvenues d'Apple en termes de mises à jour logicielles, qui sont pourtant censées constituer un point fort de la marque. Le constructeur a dû suspendre la mise à jour des iPad Pro M4 vers iPadOS 18, là encore à cause de plantages récurrents. Résultat, les tablettes les plus haut de gamme d'Apple sont les seules à être privées de la dernière version du système. iPadOS 18.0.1 arrive bientôt, on espère que la mise à jour réglera le souci. On se souvient aussi que la bêta 2 de la version 18.1 du HomePod avait provoqué des plantages des enceintes connectées.

Source : Neowin