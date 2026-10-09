Ninja Foodi Flex 10,4 L : l’excellent Airfryer 7-en-1 est à prix cassé sur le site officiel de la marque

C’est l’une des meilleures friteuses sans huile avec un format familial et elle est actuellement en promotion sur le site officiel de Ninja. Il s’agit de la Ninja Foodi Flex 10,4 L. Ce modèle qui offre 7 modes de cuisson voit son prix chuter de 100 euros. C’est le moment de vous équiper pour cuisiner des petits plats pour toute la famille.

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La marque américaine Ninja propose une large gamme de AirFryers. Autrefois appelés friteuses sans huile, ces appareils ont révolutionné notre façon de faire de la cuisine. Aujourd’hui, vous pouvez cuisiner pour toute la famille rapidement, facilement et plus sainement avec seulement un AirFryer.

Pour cela, il vous faut un modèle doté d’une capacité XXL avec la possibilité de séparer la cuve pour pouvoir faire plusieurs cuissons en même temps. Vous pouvez ainsi choisir le Ninja Foodi Flex 10,4 L qui répond à toutes ses caractéristiques et, cerise sur le gâteau, qui est actuellement en promotion. Normalement, ce modèle est en vente pour 269,99 euros. Mais en ce moment, vous pouvez le trouver sur le site officiel de la marque Ninja pour seulement 169,99 euros dans son coloris Bleu Cyber Space. Vous bénéficiez ainsi d’une très belle baisse de prix de 100 euros. En plus, la livraison est gratuite.

Ninja Foodi Flex : une capacité de plus de 10 litres, 7 modes de cuisson et un séparateur de cuve

Le principal atout du Airfryer Ninja Foodi Flex c’est la capacité de son bac de cuisson. Avec une contenance de 10,4 litres, vous avez largement la place pour cuire un poulet entier. Vous avez la possibilité également d’ajouter un séparateur pour obtenir deux zones de cuisson indépendantes et ainsi préparer des recettes différentes en même temps.

Le Ninja Foodi Flex bénéficie d’une puissance conséquente de 2470 watts et propose 7 modes de cuisson : Max Crisp, Air Fry (friteuse sans huile), Roast (rôtir), Bake (cuisson au four), Reheat (réchauffage), Déshydrater et Prove (faire lever la pâte). Cet AirFryer peut donc remplacer votre four traditionnel et ainsi vous faire économiser 45% d’énergie à chaque cuisson. En plus, la cuisson au AirFryer est 65% plus rapide que celle dans un four à chaleur tournante.