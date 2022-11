Netflix propose une nouvelle fonctionnalité pour faciliter le contrôle d’accès à distance

Netflix a annoncé l’apparition d’une fonctionnalité très pratique. Une rubrique « Gérer les accès et les appareils » est disponible dans les paramètres de votre compte Netflix.

Comme l’affirme Netflix sur son blog, « se connecter à son compte depuis un nouvel endroit est facile et intuitif, mais de nombreux utilisateurs oublient ensuite de se déconnecter ». Cela peut être problématique lorsque vous partagez votre compte avec des personnes en dehors de votre foyer. Auparavant, pour révoquer la connexion de ces gens-là, vous étiez obligés soit de leur demander de se déconnecter, ou vous deviez révoquer la connexion de tous les appareils. Cela impliquait de devoir ressaisir vos identifiants pour profiter à nouveau du service. Peu pratique quand plusieurs membres de la famille y ont accès et qu’ils ne connaissent pas forcément le mot de passe.

Netflix prend le prétexte de l’approche des fêtes pour présenter le nouveau menu « Gérer les accès et les appareils ». Celui-ci est disponible en cliquant sur l’avatar en haut à droite, puis sur Compte. À partir de là, sélectionnez « Gérer les accès et les appareils » dans la sous-rubrique « Sécurité et confidentialité ». Notez que vous pouvez toujours choisir l’option nucléaire et cliquer sur « Se déconnecter de tous les appareils ».

Netflix propose un menu « Gérer les accès et les appareils » pour lutter contre le partage de compte

Après un premier trimestre 2022 catastrophique au cours duquel il a perdu 200 000 abonnés, le géant du streaming est entré en guerre contre le partage de comptes. Plusieurs solutions sont envisagées : payer pour utiliser le service dans une autre maison ou pour utiliser l’abonnement d’un ami. Vous l’aurez compris, à un moment ou à un autre, vous devrez mettre la main au porte-monnaie si vous partagez votre compte. Le moment est donc venu de réévaluer les autorisations accordées.

La nouvelle fonctionnalité « Gérer les accès et les appareils » est particulièrement bienvenue, puisqu’elle redonne le contrôle total des accès au véritable propriétaire du compte Netflix. Les derniers appareils utilisés pour regarder Netflix sont affichés, et révoquer leur connexion se fait en un simple clic. L’option est disponible dès à présent sur tous les appareils, et partout dans le monde.

