Netflix : ce site propose d’être payé pour regarder des séries en mangeant des pizzas

Regarder des séries sur Netflix tout en dégustant des pizzas, ça vous tente ? Cerise sur le gâteau, vous pourriez même être payé pour ! Un site web américain est en effet à la recherche d'un binge-watcher professionnel. En échange de ses “services”, le féru de séries recevra un salaire mensuel de 500 dollars.

Ce 11 janvier 2021, Bonus Finder, un site web américain qui recense des bonus en tous genres pour tous types de casinos en ligne, a publié une étonnante offre d'emploi. Concrètement, “vous serez payé pour regarder Netflix et manger des pizzas à emporter”, explique l'offre.

“Quelle meilleure façon de célébrer la Journée nationale de la pizza du 9 février que d'être payé pour s'asseoir, se détendre et profiter de pizzas de qualité et de divertissements en ligne” détaille Bonus Finder. S'il s'agit évidemment d'un gros coup publicitaire, l'offre est néanmoins bien réelle. Par contre, elle est réservée aux résidents des Etats-Unis et du Canada.

Job de rêve : tester des séries et des pizzas

Une fois tiré au sort par Bonus Finder, le binge-watcher professionnel sera chargé de regarder une liste de séries récentes disponibles sur le catalogue Netflix, dont Le Jeu de la Dame, Bridgerton, Lupin, Cobra Kai, Umbrella Academy ou encore Ratched. Une fois ces séries vue, il devra leur attribuer une note sur base de leur intrigue, de la fin de l'histoire ou du jeu des acteurs.

Dans la même optique, il devra commander et tester plusieurs marques de pizzas à emporter. Le pizzas seront ensuite jugées en fonction de critères comme l'apparence, la couleur, la texture, le goût, la qualité des ingrédients de garniture, la saveur, le goût du fromage et leur rapport qualité / prix.

Vous l'aurez compris : le job ne consiste pas uniquement à rester affalé devant le téléviseur ou l'ordinateur en regardant Netflix. La personne choisie par Bonus Finder sera tenue de respecter ses engagements et de tester pizzas et séries pendant la durée de son CDD. Que pensez-vous de cette annonce hors du commun ? Auriez-vous envie de participer à une action de ce genre ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : Bonus Finder