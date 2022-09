Netflix, Amazon Prime, HBO… ils ne vont pas tous survivre, selon l’ex-patron de Disney

Il existe aujourd’hui de nombreux services de streaming. Selon Bob Iger, l’ancien PDG de Disney à l’origine de Disney +, tous ne survivront pas à la guerre actuelle. Pour lui, Disney+ et Netflix, pourtant en difficulté, resteront les rois du marché.

Les services de streaming sont en guerre. Netflix, qui est longtemps resté seul au sommet, doit maintenant faire face à des concurrents aux dents longues, comme Disney +, Amazon Prime, HBO Max ou encore Apple TV+ pour ne citer qu’eux. Selon Bob Iger, tous ne survivront pas à moyen terme.

Bob Iger est l’ancien PDG de Disney. On lui doit la renaissance de l’entreprise, avec notamment les rachats de Marvel et de Lucasfilm ainsi que l'exploitation de leurs licences au cinéma. L’un de ses derniers gros chantiers avant son départ en 2020 fut le lancement de Disney+. Lors d’une conférence Vox aux Etats-Unis, il a donné son analyse sur le marché du streaming actuel.

Tous les services de streaming ne survivront pas

Pour Bob Iger, il y a trop de services sur le marché et tous ne survivront pas. Naturellement, on penserait à Netflix, en grandes difficultés en ce moment, mais pour lui, cette plateforme est au contraire amenée à durer :

« Je pense que Netflix va continuer à prospérer. Ils ont actuellement quelques soucis, mais ils ne vont pas disparaître pour autant. »

A lire aussi – Les Anneaux de Pouvoir : Amazon suspend les avis utilisateurs à cause des trolls

Il pense également qu’Amazon Prime et Apple TV+ sont promis à un brillant avenir :

« Le streaming n’est pas l’activité principale pour eux (Amazon et Apple) et ils sont plus mesurés en termes de résultats nets, mais ces plateformes servent d’autres fins. Elles ne vont pas stagner, elles vont continuer à croître. Elles ont de la ressource. Elles ont un accès facile aux utilisateurs, de bonnes technologies et ont montré qu’elles savaient s’en servir. Elles vont rester. »

Toutefois, Iger ne donne pas cher d’autres services du marché, sans toutefois les nommer : « Je ne pense pas qu’elles survivront toutes ». Il n’est pas difficile de voir de quels services parle l’ancien patron de Disney ici. Par exemple, il n’a pas fait l’éloge des services de Warner Bros, pourtant bien installé aux Etats-Unis avec HBO Max. A raison : Warner est actuellement en train de fusionner avec Discovery et HBO Max n’y survivra pas. Reste à voir si sa remplaçante arrivera à se faire une place sur un marché déjà saturé. Il existe une multitude d’autres plateformes, surtout aux Etats-Unis, qui n’ont pas été cités par Iger comme de grandes réussites.

Source : THR