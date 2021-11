Motorola présente le Moto G200, le moins cher des smartphones sous Snapdragon 888+

Motorola a levé le voile aujourd’hui sur cinq smartphones dans la gamme Moto G. Les prix s’échelonnent de 219 euros à 549 euros. En haut de la gamme se trouve le Moto G200, très ambitieux smartphone doté d’une fiche technique digne d’un smartphone gaming : Snapdragon 888+, écran 144 Hz, batterie 5000 mAh avec charge rapide 30 watts. Les smartphones seront en vente dans le courant du mois de décembre.

Depuis le Motorola Edge, Motorola opère un retour très intéressant. Si cela ne vous sautait pas aux yeux en 2020, cela devient flagrant en 2021 avec les Moto G (dont le G100) du début d’année et les Edge 20 de la rentrée. Notre test du Edge 20 et notre prise en main du Edge 20 Pro le montrent : le positionnement tarifaire de Motorola est juste, voire agressif, en confrontation directe avec certaines marques très ambitieuses, comme Realme ou Redmi.

Lire aussi – Galaxy S22+ : un benchmark de la version Snapdragon 898 dévoile des résultats décevants

Ce positionnement, nous le retrouvons à nouveau aujourd’hui, à l’occasion de l’officialisation de cinq nouveaux smartphones dans la gamme Moto G. Il s’agit des Moto G31, G41, G51, G71 et G200. Ils remplacent les G30, G40, G50, G60 et G100. Et ils sont vendus entre 219 euros et 549 euros. Trois smartphones (G31, G51 et G200) seront proposés chez toutes les enseignes habituelles, tandis que les deux autres (G41, G71) ne seront vendus que sur le site de Motorola.

Motorola présente 5 nouveaux Moto G, dont le Moto G200

Les trois smartphones les plus onéreux sont compatibles 5G, tandis que les deux plus économiques sont 4G uniquement. Même si chaque smartphone dispose de son « petit plus », le plus intéressant est évidemment le G200, un smartphone orienté gaming à l’instar d’un Realme GT ou d’un Realme GT Neo 2. Pour preuve, il intègre un Snapdragon 888+. Voilà qui est étonnant dans la gamme Moto G.

Le SoC haut de gamme de Qualcomm est ici accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, non extensible. C'est le seul Moto G sans extension de stockage. Le SoC est accompagné d’un écran LCD Full HD+ de 6,8 pouces avec taux de rafraichissement 144 Hz, d’une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide 30 watts et d’un triple capteur photo 108+13+2 mégapixels. Positionné à 549 euros, il sera logiquement le moins cher des smartphones sous Snapdragon 888+.

Moto G31 et G41 : entrée de gamme 4G avec écran OLED Full HD+

Le Moto G31 est présenté par Motorola comme le plus abordable des smartphones avec écran OLED, promesse de belles couleurs et de bons contrastes. Cette dalle mesure 6,4 pouces et affiche des images en Full HD+. Le reste de la fiche technique inclut un MediaTek Helio G85, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, une batterie 5000 mAh et un triple capteur photo 50+8+2 mégapixels.

Le Moto G41 offre la même fiche technique que le G31. Il est vendu 30 euros plus cher, mais profite de deux améliorations. La première est le doublement de la capacité de stockage interne, pour arriver à 128 Go. Et la seconde est un stabilisateur optique sur l’objectif du capteur principal, ici de 48 mégapixels. Il est le seul Moto G à être pourvu de cet équipement. Pour le reste, aucun changement.

Moto G51 et Moto G71 : 5G, grande batterie et prix maitrisés

Le Moto G51 est le moins cher des smartphones 5G de Motorola. Il est vendu 249 euros. Pour assurer cette connectivité, le téléphone dispose d’un Snapdragon 480 Pro, accompagné de 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et une batterie de 5000 mAh. Un écran LCD Full HD+ 120 Hz de 6,8 pouces et un triple capteur photo 50+8+2 mégapixels accompagnent l’ensemble.

Finissons avec le Moto G71. Proposé à 349 euros, il reprend en grande partie la fiche technique du Moto G31 (écran, batterie, photo), tout en renforçant la plate-forme technique : SoC Snapdragon 695, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il est compatible 5G. Naturellement.

Voici donc les nouveaux smartphones entrée et milieu de gamme de Motorola. Le lancement commercial aura lieu en France courant décembre, un peu tard malheureusement pour profiter pleinement des fêtes de fin d'année. Nous sommes agréablement surpris par cette proposition, notamment par ce Moto G200 très agressif au niveau tarifaire. Vous constaterez que la gamme Moto G est très serrée entre 200 et 350 euros, mais bien moins au-delà, laissant beaucoup de place pour d’autres modèles.