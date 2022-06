Montres connectées : 10 bonnes raisons de vous tourner vers la nouvelle gamme de Huawei

Huawei a tout récemment présenté de nouveaux modèles de montres connectées haut de gamme parmi lesquelles on retrouve notamment les Watch GT 3 Pro et Watch Fit 2, des produits au design léché qui n’ont plus grand-chose à envier au monde de l’horlogerie. Largement personnalisables, elles offrent en termes de fonctionnalités tout ce que l’on peut attendre de montres connectées de cette envergure. Avec ces nouvelles éditions Huawei frappe fort et nous offre de nombreuses raisons de craquer pour l’une de ses montres connectées.

Parce qu’elles intègrent les matériaux les plus nobles

Si Huawei apporte toujours le plus grand soin à la fabrication et aux matériaux utilisés pour tous ses modèles, la Watch GT 3 Pro met la barre très haut et s’inspire clairement de l’horlogerie de luxe. Elle se décline en deux versions particulièrement élégantes : Titane et Céramique.

La Huawei Watch GT 3 Pro Edition Titane dispose d’un boîtier en titane robuste mais léger, poli par des maîtres-artisans et offrant une finition en trois dimensions. L'écran est en verre saphir, un matériau aussi dur que le diamant qui protège la montre des rayures et des chocs. L’arrière de la smartwatch se compose de céramique high-tech. Il a fallu respecter scrupuleusement 60 étapes afin de transformer la poudre céramique qui a servi de matériau de base.

La Huawei Watch GT 3 Pro Edition Céramique est une véritable œuvre d’art, fusion entre Orient et Occident, proposant un design tout en élégance grâce à la simplicité de la céramique couplée au charme du métal. Avec sa lunette en or et argent en forme de coquillage ainsi que ses 24 motifs de vagues qu’elle arbore, le design de la montre s’inspire du tableau La Naissance de Vénus de l’artiste italien Sandro Botticelli.

Parce que l’affichage est personnalisable

Les montres connectées offrent la possibilité de choisir un affichage qui vous ressemble. Et Huawei n’a pas négligé cet aspect en proposant un vaste choix d’écrans et notamment un thème exclusif « Jour et nuit » qui se modifie automatiquement au gré des levers de soleil et des phases de la lune.

Vous pourrez selon vos attentes choisir d’afficher la température ou votre rythme cardiaque. Il y a forcément un cadran qui vous correspond.

Et l’écran qui se charge d’afficher toutes les informations et la navigation est à la hauteur de l’enjeu ! Il s’agit d’une dalle couleur AMOLED HD avec une définition de 466 x 466 pixels, d’une taille de 1,32 pouce sur le modèle en céramique et de 1,43 pouce sur la version en titane.

Plus conventionnelle dans son esthétique, la Huawei Watch Fit 2 mise quant à elle sur un grand écran FullView de 1,74 pouce adoptant une forme carrée et avec les coins arrondis. La dalle est entourée de fines bordures, ce qui permet de proposer une diagonale plus grande dans un produit qui reste suffisamment compact.

Parce que la navigation n’a jamais été aussi simple

Il n’est pas toujours très pratique de basculer d’un menu à l’autre sur une smartwatch, mais Huawei a résolu ce problème en intégrant à ses Huawei Watch GT 3 Pro une couronne tournante tactile 3D qui se fond très bien avec l’esthétisme des montres. En cliquant et en faisant pivoter cette couronne, l’utilisateur peut changer d’interface, zoomer et dézoomer, paramétrer son appareil… Cette méthode est bien plus confortable et rapide que de passer par l’écran tactile ou des boutons.

Parce qu’elles intègrent des capteurs précis pour le suivi de la santé

Les nouvelles montres de Huawei affichent, en temps réel ou à la demande, de nombreuses données de santé afin de surveiller votre état de forme. L’électrocardiogramme (qui sera accessible dans quelques semaines sur simple mise à jour) atteint un niveau de précision incroyable grâce à la technologie HUAWEI TruSeen™ 5.0+ qui s’appuie sur huit capteurs photoélectriques placés en anneau combinés avec un algorithme capable d’éliminer les interférences. Vous pourrez ainsi opter pour une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et programmer des alertes en temps réel si votre rythme cardiaque s’écarte de sa plage normale et ainsi anticiper un accident cardiaque.

Mais d’autres capteurs entrent également en jeu comme le Sp02 qui s’assure que le taux d’oxygénation dans le sang est assez élevé par rapport à la normale.

Parce que tous les sports sont au rendez-vous

La nouvelle génération de smartwatches de Huawei prend en charge une centaine sports différents. Si l’on s’attend à trouver le cyclisme, la marche et la natation, Huawei va beaucoup plus loin et propose de suivis spécifiques pour des sports comme le golf ou l’escalade. La Watch GT 3 Pro peut même vous accompagner lors de sessions de plongée sous-marine car elle est capable de vous suivre jusqu’à 30 mètres de profondeur et d’afficher en temps réel vitesse, profondeur et durée des plongées.

Pour les adeptes de la course à pied une fonctionnalité de planification intelligente aide à créer un plan personnalisé en s’appuyant sur votre l’historique et vos objectifs de performances. Des conseils professionnels sont aussi prodigués afin de progresser, alors même que la personne est en train de courir. Ajoutons que le très fiable GPS permet d’obtenir des données de géolocalisation des plus précises.

Parce qu’elles sont votre meilleur allié bien-être

La Watch GT 3 Pro comme la Watch Fit 2 ne se contentent pas de recueillir des informations sur votre fréquence cardiaque ou votre pratique du sport. Elles sont capables de les analyser pour vous accompagner dans tous les aspects de votre vie quotidienne. La surveillance de votre sommeil débouchera sur des conseils pour améliorer la qualité de vos nuits, un bilan de votre état de stress permettra d’accéder à des exercices de respiration qui vous aideront à vous détendre, hydratation, activités physiques… rien n’est laissé au hasard et vous en apprendrez plus sur votre santé et votre forme que jamais auparavant.

Parce qu’elles font plus que prolonger votre smartphone

Les montres conçues par Huawei permettent chaque fois que c’est possible de s’affranchir de votre smartphone. Ainsi, les appels entrants que vous recevez sont automatiquement transférés vers votre montre Huawei, depuis laquelle vous pouvez choisir d’accepter ou de refuser la communication. Mieux, vous n’avez pas du tout besoin de sortir votre smartphone pour parler et écouter votre interlocuteur puisque les montres sont équipées d’un haut-parleur et d’un microphone : votre smartwatch devient une véritable extension de votre mobile. Et si vous préférez tout de même recourir à un autre appareil pour votre appel, vous pouvez très simplement basculer la conversation vers votre téléphone ou vos écouteurs.

Avec un espace de stockage généreux de 16 Go, les Huawei Watch GT 3 Pro peuvent héberger vos playlists musicales et vos podcasts, vous évitant ainsi d’utiliser un service de streaming et vous permettant de réaliser vos activités en mode hors connexion. Pratique, surtout que vous contrôlez la lecture directement votre montre connectée. Ainsi, pendant vos séances d’entrainement vous n’aurez plus qu’à mettre vos écouteurs Bluetooth et lancer votre playlist préférée pour pouvoir bouger en toute liberté sans vous encombrer de votre smartphone.

Parce que l’autonomie est très confortable

Huawei a toujours été très fort pour offrir une belle autonomie à ses montres connectées et confirme ici son avance sur la concurrence en la matière. La marque annonce par exemple 10 jours d’autonomie pour sa Watch Fit 2 en usage normal et 7 jours en usage intensif. La Huawei Watch GT 3 Pro Edition Titane peut tenir jusqu’à 14 jours sans recharge, et la Huawei Watch GT 3 Pro Edition Céramique jusqu’à 7 jours. C’est bien plus que les 24 ou 48 heures auxquelles on a droit chez d’autres fabricants.

Parce qu’il existe forcément un bracelet qui va vous plaire

Le choix du bracelet est important aussi bien d’un point de vue esthétique que pratique. Et le constructeur vous offre de nombreuses possibilités pour accorder votre montre à votre style.

La Huawei Watch GT 3 Pro est disponible avec un bracelet en cuir ainsi qu’en titane ou en céramique en fonction de la version de la montre.

La Huawei Watch Fit 2, pour sa part, est proposée en trois modèles différents :

Active Edition pour les sportifs, avec bracelet en silicone Noir minuit, Rose Sakura ou Bleu lagon.

Classic Edition, avec bracelet en cuir Gris nébuleux ou Clair de lune.

Elegant Edition, avec bracelet en cuir milanais Or premium ou Argent glacé.

