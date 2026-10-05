À moins de 92 €, cet aspirateur robot vous épargne aussi la corvée de vider son bac

L’aspirateur robot ILIFE A30 Pro est proposé à 91 €. À ce prix, vous avez un aspirateur robot avec navigation laser, fonction serpillière et station de vidage automatique.

ILIFE A30 PRO

Passer l’aspirateur prend du temps. Et quand on délègue cette tâche à un robot, il reste souvent son petit bac à vider régulièrement quand on utilise un modèle pas cher. L’ILIFE A30 Pro dispose d’une station qui s’en charge après le nettoyage. Un équipement intéressant pour ceux qui veulent réduire les manipulations, surtout avec un budget de moins de 100 €.

L’aspirateur robot est affiché à 103,61 € sur AliExpress pendant ses promotions du Local Day. C’est déjà un prix très intéressant, mais vous pouvez encore le faire baisser de 12 € en saisissant le code PHD12 au panier, ce qui le ramène à 91,61 €. Le produit est livré gratuitement depuis la France, en moins de 3 jours.

L’ILIFE A30 Pro se repère au laser et vide la poussière dans sa station

La station fournie récupère automatiquement la poussière contenue dans le robot. Elle utilise un sac de 2,5 litres, pour lequel ILIFE annonce jusqu’à sept semaines avant remplacement. Cette durée dépend évidemment de la fréquence des passages et de la quantité de saletés que le robot ramasse. Le sac peut se remplir plus vite avec des animaux à la maison.

L’aspirateur robot dispose aussi d’une navigation laser LiDAR qui lui permet de cartographier les pièces pour organiser ses déplacements, puis vous retrouvez le plan dans l’application ILIFE Clean. Vous pouvez choisir les pièces à nettoyer, programmer les passages ou définir une zone interdite. C’est pratique, par exemple, pour éviter un coin où des câbles traînent.

La version proposée dans cette offre affiche une puissance d’aspiration de 5 000 Pa. Le robot adapte également son aspiration lorsqu’il détecte un tapis. Pour les sols durs, une fonction serpillière est aussi disponible: l’appareil peut aspirer et passer une lingette humide au cours du même trajet. Il faudra toutefois entretenir cette dernière vous-même car la station sert seulement au vidage de la poussière.

ILIFE annonce jusqu’à 180 minutes en mode silencieux. L’utilisation d’une aspiration plus forte réduit cette durée. Et si la batterie est proche de se vider pendant le nettoyage, l’A30 Pro retourne à sa base pour se recharger, puis reprend là où il s’était arrêté.


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