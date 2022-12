Microsoft Teams va prochainement se faire une place au sein d’Outlook

Microsoft prévoit d’incorporer des fonctionnalités de Teams au sein de son service de messagerie Outlook. Les utilisateurs de la boîte mail n’auraient plus à ouvrir le logiciel de visio pour discuter avec leurs contacts connectés. Un procédé qui existe déjà chez Google.

Les utilisateurs de client mail Outlook pourront bientôt envoyer des messages instantanés à leurs contacts sur Teams, et ce sans ouvrir l’application. Microsoft prévoit en effet de lier les deux services, sans toutefois les fusionner.

Teams et Outlook resteront des applications bien distinctes. La première est dédiée à la conférence vidéo et au chat, tandis que la deuxième est l’éternelle boîte mail de la firme de Redmond. Les deux pourront bientôt communiquer de manière totalement fluide.

Microsoft fluidifie la communication entre Teams et Outlook

Concrètement, cela signifie que si un de vos contact est sur Teams et vous sur Outlook, et que vous souhaitez lui envoyer un message, vous n’aurez pas besoin d’ouvrir l’application. Il suffira de le faire directement via votre boîte mail. Une manière de fluidifier l’expérience et de ne pas avoir trente six applications actives. A noter qu’une extension de Teams permet déjà de le faire, mais n’est pas intégrée par défaut.

Pour le moment, on ne sait pas quand cette fonctionnalité débarquera sur nos PC, mais Micosoft l’inclut bien dans sa roadmap. Une fois qu’elle sera déployée, il sera possible de chatter directement dans Outlook ouvert dans un navigateur. Plus que des chats, Microsoft prévoirait de permettre aux utilisateurs de fusionner leur calendrier entre Outlook et Teams.

Tout cela ressemble furieusement à ce que fait déjà Google depuis belle lurette sur ses services. La firme de Mountain View prend en effet soin à faire converger toutes ses apps afin d’offrir une expérience unifiée et pratique pour l’utilisateur. L’objectif affiché de Microsoft est de faire de même. Une grosse étape avait déjà été franchie avec la sortie de Windows 11, le nouvel OS qui souhaite justement aller dans cette direction. Il est par exemple indispensable d’entrer son compte Microsoft pour le lancer et ainsi récupérer toutes ses données et ses préférences.

On restera donc à l’affut à l’arrivée de cette nouveauté.