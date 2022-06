Microsoft pourrait incorporer des jeux dans Teams

Microsoft pourrait songer à intégrer des jeux dans son logiciel Teams. Nous parlons ici de « petits » jeux comme le Solitaire ou le Puissance 4 afin de s’occuper entre amis. De quoi faire passer le temps pendant les visios interminables ?

Teams est définitivement rentré dans notre quotidien et on ne compte plus les réunions en visio qui s’éternisent, au grand dam de certains utilisateurs obligés de donner le change devant la caméra. Il sera peut-être bientôt possible de s’occuper avec des jeux.

Le site The Verge affirme en effet que Microsoft travaille à une telle fonctionnalité à intégrer à Teams. N’imaginez pas faire des parties de Forza Horizon 5 ou d’Halo Infinite sur le chat, nous parlons ici de « petits » jeux conviviaux comme le Solitaire ou le Puissance 4.

Microsoft va-t-il intégrer des jeux dans son outil de chat professionnel ?

Pour le moment, rien de concret, The Verge ne donnant pas de détail sur le fonctionnement de la chose. Par exemple, comment une partie se déroulera-t-elle ? Deux collègues qui s’ennuient pourront-ils se faire discrètement un Puissance 4 sans que leur chef présent dans le chat ne le voie ? Ce dernier pourra-t-il contrôler si oui ou non les jeux sont autorisés ?

En tout cas, la chose semble encore en test au sein des bureaux de Microsoft. Pour le moment, rien ne semble décidé et la société pourrait choisir de ne finalement pas diffuser cette nouveauté. Ce ne serait pas étonnant : Teams est un outil professionnel, après tout. Du moins, il a été pensé comme tel. La firme de Redmond n’a pas souhaité commenter la rumeur. Voir apparaître des jeux dans Teams ne serait pas une révolution. En effet, une telle chose existe depuis des années. Déjà à l’époque de MSN, il était possible de jouer entre interlocuteurs dans les chat. L’ajouter dans Teams serait donc « logique ».

En plus de petits jeux, Microsoft pourrait avoir dans l’idée d’ajouter des espaces virtuels directement à l’intérieur du chat où les participants pourraient interagir via des avatars en 3D. Là encore, rien n’est confirmé de la part de la société. Mais à l’heure où toutes les entreprises tech n’ont que le mot métaverse à la bouche, ce ne serait finalement pas étonnant.

Source : The Verge