Microsoft se moque du MacBook Air dans une nouvelle publicité

Microsoft continue de comparer ses derniers produits avec des appareils Apple. Cette fois-ci, c'est au tour du Surface Laptop 4 d'être mis en avant face au MacBook Air. Écran tactile, présence d'un port USB Type-C et Type-A, système d'exploitation embarqué, le constructeur américain fait tout pour vanter les mérites de son dernier ordinateur portable.

Comme vous le savez peut-être, Microsoft a décidé d'adopter une stratégie marketing un peu particulière en 2021. On pourrait d'ailleurs la résumer ainsi : nos produits sont meilleurs que ceux d'Apple. À chaque spot publicitaire, la firme de Redmond compare l'un des derniers produits avec l'un des appareils phares de la marque à la pomme.

Après avoir expliqué à quel point l'iPad Pro et le MacBook Pro étaient de grosses arnaques face à la Surface Pro 7, Microsoft a décidé de se payer le MacBook Air dans une nouvelle publicité. On retrouve encore une fois le même jeune homme, bien décidé à mettre en avant les qualités de du Surface Laptop 4 face au dernier ordinateur portable de la firme de Cupertino.

Microsoft VS Apple : épisode 3

Assistée par sa sœur, le jeune homme s'attèle donc à énumérer les principaux avantages du Surface Laptop 4, à commencer par la présence d'un écran tactile. “Comment pouvez-vous ne pas avoir d'écran tactile ?”, demande-t-elle aux propriétaires de MacBook Air, avant de leur conseiller de prendre un dongle USB. Voyez-vous, le Surface Laptop 4 intègre un port USB Type C et un USB Type-A. Des connectiques absentes sur le dernier portable d'Apple.

Le coup de grâce est ensuite porté sur le choix de l'OS : “Le Surface Laptop 4 fonctionne sous Windows, de fait je peux faire tourner toutes mes applications favorites […] et mes jeux vidéo”, ajoute le jeune homme aux propos de sa soeur. Vous apprécierez ce petit tacle envers les règles strictes d'Apple qui empêchent Microsoft de déployer le Xbox Game Pass et le Xbox Cloud gaming sur l'écosystème Apple.

Pour rappel, Microsoft a récemment trouvé un moyen pour proposer le Xbox Cloud Gaming sur iOS. Il est en effet possible d'accéder au service via votre navigateur de recherche, ce qui permet au constructeur américain de contourner la politique d'Apple et la fameuse taxe de 30% pour chaque transaction effectuée par les joueurs sur le Game Pass (que ce soit pour l'achat de cosmétiques in-game ou de jeux complets). Et vous, que pensez-vous de la stratégie marketing de Microsoft ? Dites-le-nous dans les commentaires.