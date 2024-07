Microsoft revient discrètement sur une décision controversée prise en secret

Sans rien dire à personne, Microsoft modifie une page d'aide spécifique concernant Windows 10 et 11. Le géant avait déjà changé quelque chose sur cette même page en secret, ce qui a fortement déplu.



Comme tous les systèmes d'exploitation, Windows 11 et Windows 10 évoluent. Au fil des mises à jour, ils gagnent en stabilité et en fonctionnalités, qu'elles soient des améliorations de celles existantes ou des nouveautés à part entière. Pour s'assurer que tout le monde puisse se servir de cela avec un maximum d'efficacité, Microsoft propose un site d'assistance très complet sur lequel il est possible de trouver des tutoriels concernant les sujets relatifs au système et à ce qu'il permet de faire.

Naturellement, ces pages évoluent en même temps que Windows. C'est pourquoi on y trouve désormais une aide à la configuration du Wi-Fi 7 par exemple, ou encore à la gestion des passkeys. La plupart du temps, ces nouvelles entrées passent totalement inaperçues jusqu'à que vous en ayez besoin et que vous tombiez dessus après une recherche Internet. Dans de rares cas, certaines modifications font parler d'elles, mais pas pour les bonnes raisons.

Microsoft fait machine arrière et modifie à nouveau une page d'aide spécifique

Fin juin 2024, la firme de Redmond change discrètement la page dédiée au passage d'un compte Windows local à un compte Microsoft. Jusqu'à présent, elle présentait l'opération ainsi que la méthode inverse. Sauf que l'on remarque la disparition soudaine des étapes expliquant comment passer d'un compte Microsoft à un compte local. C'est d'autant plus étrange qu'il est toujours possible de le faire si vous le souhaitez. Si l'entreprise pensait que la manœuvre passerait inaperçue, c'est raté : les médias spécialisés en parlent et les utilisateurs grondent.

Toujours sans rien dire, Microsoft revient finalement sur sa décision et la page retrouve la section supprimée. Il y a même une nouveauté, déjà présente sur la version française, à savoir l'encart indiquant que “lors de l’utilisation d’un compte local, il est judicieux de créer un disque de réinitialisation de mot de passe. Si vous n’en créez pas et que vous oubliez votre mot de passe, vous ne pourrez pas le récupérer.“