Microsoft refuserait de rembourser les crédits achetés dans Skype

Alors que la fin de Skype est désormais programmée, certains utilisateurs tentent de se faire rembourser les crédits de communication achetés dans l'application. Un utilisateur rapporte que Microsoft vient de lui refuser ce geste.

Comme nous l'annoncions il y a quelques semaines, Skype va tirer sa référence au mois de mai 2025. Une fin programmée qui s'explique à la fois par les fonctionnalités limitées de l'application – l'une des plus anciennes du marché pour effectuer des appels Visio, ou des appels classiques depuis le PC via le réseau téléphonique commuté. Mais aussi par la concurrence d'autres plateformes que Microsoft met désormais en avant, en particulier Teams.

Du coup, les personnes ayant renouvelé un abonnement ou disposant de crédits Skype sont invitées à tout utiliser avant l'arrêt définitif du service. Sauf que cela ne suffit pas à certains utilisateurs qui préfèreraient un remboursement total des sommes inutilisées. Et c'est là qu'il y a apparemment un “hic”. La firme de Redmond refuserait catégoriquement de rembourser les crédits Skype. Ce que raconte un utilisateur sur Reddit.

Microsoft rembourse les sommes dépensées pour Skype dans un petit nombre de cas

L'histoire n'avait pourtant pas trop mal commencé. L'utilisateur u/danmorelle explique sur le réseau social qu'il a contacté dans un premier temps le service clients de Microsoft, qui lui a répondu avec politesse et professionnalisme, mais qui ne semblait pas en capacité de procéder au retour des sommes, en tout cas par téléphone.

Il raconte : “ils m'ont confirmé qu'après le mois de mai, des fonctionnalités au coeur de Skype comme le numéro de téléphone, les SMS et le transfert d'appel disparaîtront de l'application. Ils m'ont expliqué qu'il restera possible de passer des appels, mais uniquement au travers de Skype Web ou de quelque chose qui s'appelle ‘Teams Free'. Plus de numéros de téléphone. Plus de Timeline. Aucune promesse que l'application continuera à fonctionner”.

Avant de lui refuser le remboursement au motif que la demande a été effectuée au-delà du délai de rétractation de 14 jours après l'achat. Il tente alors d'insister – et se voit répondre qu'une plainte par courrier auprès de Microsoft peut potentiellement faire évoluer sa situation. Selon les pages d'aide de Skype, les remboursements sont possibles dans un nombre limité de cas.

Ils concernent les abonnements inutilisés, le crédit téléphonique inutilisé lorsque la demande intervient dans les 14 jours suivant l'achat, des problèmes techniques attribués à skype, l'usurpation et l'usage frauduleux d'un compte par des tierces parties, ou des frais facturés par erreur dans la limite de 90 jours après leur achat.