Microsoft Edge permet enfin de partager ses onglets entre PC et Android, comme sur Chrome

Microsoft continue de réduire l’écart entre la version PC et Android d’Edge en ajoutant la possibilité de partager ses onglets entre les deux appareils. Déjà présente sur Chrome, cette fonctionnalité évitera aux utilisateurs de s’envoyer des liens par message. Elle prendra la forme d’une notification reçue sur l’appareil visé.

Encore une nouvelle mise à jour d’Edge, encore une nouvelle fonctionnalité qui facilite la vie de ses utilisateurs. Le navigateur de Microsoft continue de profiter du noyau Chromium pour s’inspirer de Chrome et ainsi améliorer son expérience. 2 ans après l’arrivée de cette fonctionnalité sur le navigateur de Google, Edge se dote enfin de la possibilité de partager ses onglets entre ses appareils.

Plus besoin de placer une page en favori, d’envoyer un lien par message ou de passer par l’historique pour l’afficher sur une autre machine. Les utilisateurs possédant un PC sous Windows et un smartphone Android pourront directement transférer l’onglet via l’option Envoyer le lien [nom de l’appareil]. Pour ce faire, il suffit de faire un clic droit sur le lien sur PC. Sur Android, il faut se rendre dans le menu Partager.

Transférez vos onglets Edge en toute simplicité

Une fois l’onglet partagé, l’utilisateur reçoit une notification sur son deuxième appareil qui permet d’ouvrir la page. Notez toutefois que pour que cela fonctionne, il est nécessaire d’avoir installé la version Edge Canary 92.0.873.0 sur PC et 92.0.870.0 sur Android. Également, l’utilisateur doit être connecté à son compte Microsoft sur les deux appareils. Les premiers tests montrent que l’option fonctionne sans accroc, aussi bien sur Windows 10 sue sur Android. En revanche, aucune disponibilité n’est à prévoir pour le moment sur macOS.

Après avoir rendu disponible Edge Canary sur Android, ce qui a permis aux utilisateurs de bénéficier des mêmes fonctionnalités que sur PC, Microsoft continue donc de réduire l’écart entre les deux plateformes. La firme prend visiblement exemple sur Google, qui a permis à Chrome de s’intégrer parfaitement aux deux environnements. Avec l’arrivée du nouveau mode Performance, le logiciel devient petit à petit une véritable référence dans le monde des navigateurs.

