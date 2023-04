Non, Micromania ne vend pas la Nintendo Switch à bas prix, gare à cette nouvelle arnaque

Une Nintendo Switch à moins de 70 euros sur le site de Micromania ? Comment un prix aussi bas peut-il être possible ? Même si tout laisse supposer qu'il s'agit bien du site officiel de la célèbre enseigne, gare à cette tentative d'arnaque.

Au royaume des tentatives d'escroquerie, certains internautes veulent passer maîtres. En atteste ce site apparu il y a deux jours sur la Toile et qui se fait passer pour la célèbre enseigne du jeu vidéo Micromania. Sous couvert d'une URL et d'un design très proches de la version originale, ses auteurs tentent de vous vendre les dernières nouveautés en matière de consoles, de jeux vidéo, de TV, de smartphones, de montres connectées… Et vous proposent surtout une Nintendo Switch à très bas prix.

Rien de tout ceci n'est vrai, l'objectif était très vraisemblablement d'encaisser les paiements sans jamais envoyer les produits commandés. Mais ne vous faites pas avoir : le site est assez crédible et à l'heure où nos écrivons ces lignes, plus de 48 heures après avoir constaté son existence, il est toujours ligne. Par ailleurs, aucun navigateur n'en interdit l'accès, alors que c'est généralement le cas avec tout type de site frauduleux quelques heures à peine après son lancement.

Gare à ce faux site Micromania, il est plus vrai que nature

Le site en question reprend tous les codes couleurs de Micromania. Le logo de l'enseigne en haut à gauche accompagné de celui de Zing, ainsi que le menu bleuté propre à la marque, laisse penser qu'on visite bel et bien le site officiel du marchand. Même le moteur de recherche fonctionne et permet d'accéder à des dizaines de produits référencés. Si on n'y jette qu'un rapide coup d'oeil, l'adresse Internet en HTTPS (que nous n'indiquerons pas ici) correspond elle aussi à celle du site officiel.

À un détail près, cependant : il manque une lettre dans l'URL de l'enseigne. Mais si on se montre peu attentif, il y a de quoi se laisser berner. Le diable se cache dans les détails : le fait que les pirates aient enregistré un nom de domaine très proche de celui de la boutique en ligne officielle montre le soin apporté à la tentative d'arnaque.

Mais alors, quels sont les produits vendus sur ce site ? Là où ses auteurs ont fait preuve d'ingéniosité, c'est qu'ils proposent des offres qui semblent tout à fait légitimes :

une PlayStation 5 “Alldigital” à 449,99 € (c'est son prix actuel)

un pack Xbox Series X + Foza Horizon 5 à 559,99 € (là aussi, le tarif est le bon)

un iPad Air M1 à 629,99 € (là, c'est un peu plus bas que la moyenne, puisqu'on trouve généralement la tablette d'Apple à 789 € dans les boutiques en ligne, mais pourquoi pas ?).

Non, la Nintendo Switch n'est pas vendue 69,99 €

Notez au passage que le site propose un plus large choix de types de produits que celui de Micromania, ce qui a de quoi mettre la puce à l'oreille du consommateur aguerri. En revanche, c'est la partie gaming qui est mise en avant, et ce, dès la page d'accueil. Le consommateur moins attentif ne prêtera probablement guère attention aux autres sections et pensera à tort qu'il se trouve bien sur la page officielle de Micromania.

Mais ce qui attirera surtout le potentiel acheteur, c'est probablement cette Nintendo Switch à seulement… 69,99 € ! Une offre accessible dès la page d'accueil et estampillée d'un énorme logo “Vente flash -75% 25 avril 2023 !”. Quand on clique sur la page permettant d'acheter la console, tout y est : sa fiche descriptive, ses spécifications… Sauf qu'il s'agit en réalité d'un copier-coller de tout ce que l'on trouve sur le site officiel de Micromania, les auteurs de ce faux site ayant poussé le vice jusqu'à en reprendre l'exact contenu.

Quelques erreurs et tout s'effondre

Malgré toutes les précautions pour se rendre le plus crédible possible, les auteurs de ce faux site ont commis quelques impairs. L'option permettant de s'identifier est intitulée “Signe Dans Compte”. Ensuite, quand on se rend sur la page Nous contacter, on constate que rien n'a été dûment rempli : on se retrouve avec des adresses de contact en @example.com, et un faux texte (“Nam maximus nunc a augue pulvinar…”) a été oublié. La faute au template du site, très certainement.

D'autres éléments montrent également que le site n'a pas été développé comme il le devrait. Cliquer sur la section Jeux vidéo depuis le menu renvoie à une sélection de Playmobil. La partie Appareil photo et photo permet d'accéder quant à elle à des consoles de jeux vidéo.

Bien évidemment, il n'est pas question d'acheter quoi que ce soit sur ce site. L'objectif de tout ceci ? Récupérer les informations de la carte bancaire des victimes, n'envoyer aucun produit, effectuer divers achats sur la Toile, revendre les infos dérobées sur le dark web… Tout est possible.

Si la page de paiement est assez bien faite, là encore il y a de quoi tiquer quand on y réfléchit à deux fois. Le site ne vous propose qu'un paiement par carte Mastercard ou Visa, et vous demande tout sur la même page : vos coordonnées, l'adresse de livraison, le numéro de la carte, sa date d'expiration et son code CVC. Un moyen de paiement très limité, pas de possibilité de retrait en magasin, une page un peu fourre-tout… Pas très habituel pour un site d'e-commerce, surtout pour Micromania.

2 jours plus tard, le site est toujours en ligne

Nous avons constaté l'existence de ce site il y a plus de 48 heures déjà. Un petit tour sur Archive.org nous apprend que l'URL a été enregistrée par la Wayback Machine une première fois en 2007 et qu'elle vient seulement de refaire surface. Habituellement, ce type de page se fait désactiver en quelques heures à peine par son hébergeur. Ou, quand ce n'est pas le cas, il se fait mettre sur liste noire par différents navigateurs. Or, à l'heure actuelle, ni Chrome, ni Edge, ni Firefox ne nous en interdisent l'accès. En outre, il y a de grandes chances pour qu'une fois désactivé, ce site ressurgisse avec une nouvelle URL.

Quelques conseils, donc. Faites preuve de la plus grande méfiance si vous souhaitez faire des emplettes sur le site Micromania : assurez-vous d'une part qu'il s'agit de la bonne URL, regardez un peu partout sur le site (et notamment sur les pages Contacts ou Qui sommes-nous ?), assurez-vous que la page de paiement soit décorrélée de celle d'expédition et que différentes méthodes de paiement vous soient proposées.