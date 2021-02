Mate X2 : Huawei tease le nouveau design de son smartphone pliable

Le Mate X2, le prochain smartphone pliable de Huawei, se distingue de ses prédécesseurs grâce à un nouveau design. Contrairement aux Mate X et Mate XS, le terminal est en effet construit autour d'un écran qui se plie vers l'intérieur à la manière des Galaxy Z Fold 2 de Samsung. Dans une poignée de teasers apparus sur les réseau sociaux, Huawei a confirmé le nouveau design du Mate X2.

Quelques jours avant l'annonce, Huawei a publié deux affiches teaser montrant le Mate X2 sur Sina Weibo, le réseau social chinois, rapportent nos confrères de Huawei Central. Le premier teaser (en fin d'article) joue la carte du mystère avec un “X” et un “2” qui représentent les deux parties de l'écran pliable.

Sur la seconde affiche, visible ci-dessus, montre un aperçu de l'écran pliable et de la charnière centrale. L'écran pliable du smartphone se plie visiblement vers l'intérieur. Une fois refermée, la dalle tactile est entièrement protégée des coups, des chocs et autres aléas du quotidien.

Sur le même sujet : ce rendu officiel montre à quoi le Huawei Mate X2 devrait ressembler

L'écran du Mate X2 se plie vers l'intérieur

Notez que c'est la première fois que Huawei opte pour un écran qui se replie vers l'intérieur. Les deux premiers smartphones pliables de la marque chinoise, le Mate X et le Mate XS, étaient sublimés par un écran pliable qui se plie vers l'extérieur. De facto, l'écran tactile n'était pas protégé lorsqu'il était replié. Comme prévu, Huawei adopte donc le design des smartphones pliables de Samsung. Depuis le Galaxy Fold, le géant de Séoul a toujours opté pour un écran qui se plie vers l'intérieur.

D'après les dernières informations déjà disponibles sur la fiche technique du Mate X2, Huawei miserait sur un écran principal de 8,01″ de diagonale et offrira une définition de 2270 x 1160 pixels. Un écran secondaire plus petit de 6,45″ (2270 x 1160 pixels) et dédié aux informations contextuelles (notifications, messages, batterie,…) permettra d'utiliser le smartphone une fois l'écran replié. Cet écran est logé sur la face dorsal du smartphone.

Sans surprise, Huawei mise sur le puissant SoC Kirin 9000 pour assurer les performances. Il se murmure que Huawei proposera plusieurs coloris du smartphone pliable. Pour rappel, Huawei présentera le Mate X2 ce 22 février 2021 lors d'une conférence.

Source : Huawei Central