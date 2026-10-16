Marshall Acton III : avec 100 € de réduction, l’excellente enceinte Bluetooth au look rétro passe à prix cassé

Vous cherchez une enceinte Bluetooth puissante avec un rendu sonore premium ? Bien connu des audiophiles, Marshall propose des modèles au design iconique qui délivrent également un excellent son. C’est le cas du Marshall Acton III, actuellement affiché à prix sacrifié sur Boulanger. Vous pouvez vous l’offrir à 199,99€ au lieu de 299,99€ !

MARSHALL Acton III

Marshall figure parmi les marques de référence dans le monde de l’audio. En effet, la marque britannique s’est faite connaître avec ses ses casques, écouteurs et enceintes Bluetooth au look rétro et au son haut de gamme.

Ainsi, la Marshall Acton III n’est pas qu’une enceinte sans fil, c’est aussi un élément décoratif. Ce modèle conçu pour sonoriser les grands espaces délivre un son puissant parfaitement équilibré. Toujours en vente à 299€ sur le site officiel de Marshall, cette enceinte nomade est affichée à prix cassé sur Boulanger puisqu’elle est proposée à 199€ seulement. C’est le moment d’en profiter !

Quelles sont les caractéristiques de la Marshall Acton III ?

Les enceintes Bluetooth Marshall sont facilement reconnaissables. En effet, en plus d’un rendu sonore de qualité, les modèles de la marque britanniques adoptent un look rétro qui ont font un véritable objet de déco. La Marshall Acton III est dotée de deux amplificateurs de 15 Watt pour les tweeters et d’un amplificateur de 30 Watt pour les woofers, ce qui permet d’obtenir un son stéréo avec une puissance totale de 60 W. C’est un modèle parfaitement adapté pour écouter de la musique dans une grande pièce.

Comme toujours, la qualité sonore ne déçoit pas, bien au contraire. Cette enceinte Bluetooth délivre des aigus clairs et des basses profondes. Grâce à la technologie Dynamic Loudness, vous profitez d’un son équilibré et constant, même à volume élevé. La fonctionnalité Placement Compensation optimise par ailleurs les performances acoustiques en fonction de l’environnement pour une expérience encore plus immersive.


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