Marre des endroits moches ? Cette appli vous aide à trouver le beau… et à éviter le pire !

Google Maps et Apple Plans sont devenus des outils incontournables pour se repérer et explorer le monde. Mais une nouvelle application propose une approche différente : au lieu de simplement guider d’un point A à un point B, elle permet de cartographier la beauté… et la laideur des lieux. Voici MipMaps, une application participative qui veut transformer la perception de notre environnement.

Les applications de cartographie sont aujourd’hui indispensables pour les déplacements du quotidien. Que ce soit pour trouver un itinéraire, localiser un restaurant ou explorer une nouvelle ville, Google Maps et Apple Plans dominent largement ce marché. La première s’impose comme la référence grâce à ses cartes détaillées et ses recommandations, tandis que la seconde mise sur une interface épurée et une intégration fluide avec les appareils iOS. Mais une nouvelle venue propose une approche originale : MipMaps, une application qui permet aux utilisateurs d’évaluer la beauté des lieux, qu’ils soient spectaculaires ou désagréables.

Contrairement à Waze, qui se concentre sur l’optimisation des trajets et les alertes en temps réel, MipMaps repose sur un concept participatif unique : chaque utilisateur peut attribuer une note à un lieu en fonction de son attrait visuel. Une vue panoramique époustouflante, un quartier charmant ou un monument impressionnant peuvent être mis en avant, tandis que les endroits jugés laids, mal entretenus ou disgracieux peuvent être signalés. Le but n’est pas seulement de dresser une carte du beau et du laid, mais aussi de mieux comprendre comment les paysages sont perçus par ceux qui les traversent.

MipMaps vous permet de signaler les merveilles et les horreurs autour de vous

L’application se veut interactive et communautaire : plus un utilisateur participe, plus ses avis gagnent en influence. Les évaluations sont ensuite intégrées dans une cartographie interactive, qui permettent aux autres utilisateurs d’anticiper leurs déplacements ou de découvrir des lieux inattendus. Ce concept pourrait aussi intéresser les collectivités locales et les urbanistes, qui y trouveraient des données sur la perception esthétique des territoires.

MipMaps ne se limite pas aux lieux touristiques. Elle peut aussi être utile pour choisir où s’installer, éviter les endroits jugés désagréables ou au contraire, découvrir des coins méconnus. Cette initiative originale offre une nouvelle manière d’explorer le monde, bien différente des applications de navigation traditionnelles. Si vous êtes curieux de voir comment votre quartier ou vos lieux préférés sont notés, vous pouvez essayer l’application gratuitement dès maintenant.