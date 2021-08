The Mandalorian : un jeu vidéo inspiré de la série Disney+ se dévoile en vidéo

Un jeu vidéo The Mandalorian vient de faire une apparition remarquée dans une vidéo publiée sur YouTube. La séquence montrant dans les détails le gameplay du titre consacré à Din Djarin. La fuite corrobore les rumeurs apparues il y a quelques mois.

Une vidéo de gameplay montrant un jeu vidéo The Mandalorian fait actuellement le buzz sur la toile. Longue de 4 minutes, la séquence a été publié sur YouTube ce mercredi 25 août. Elle a déjà atteint les 55 000 vues. Pour l'heure, Lucasfilm et Disney ne semblent pas vouloir effacer la vidéo de la plateforme.

Dans la vidéo, on aperçoit d'abord un écran titre montrant Grogu, la petite créature mieux connue sous le nom de baby Yoda. Le jeu reprend visiblement le système de chapitres de la série. D'après un message apparu à l'écran, le joueur doit collecter des morceaux de Beskar (un métal rare et précieux) pour améliorer son armure.

Une vidéo confirme les fuites : un jeu Mandalorian est apparemment en développement !

Ensuite, la vidéo donne un aperçu du gameplay de ce jeu de tir à la troisième personne. Sans surprise, le joueur incarne Din Djarin, le personnage principal de The Mandalorian. Dans le chapitre 4 intitulé “The Escape”, le chasseur de primes affronte une bande de stormtroopers dans un vaisseau spatial de l'Empire.

Le personnage est armé d'un blaster. Visiblement, le joueur peut aussi se servir d'un grappin, d'un lance-flammes et du Jetpack. Un menu déroulant permet d'y accéder. Le fonctionnement rappelle à certains égards les jeux Star Wars Battlefront. Après la bataille, la voix du personnage se fait entendre. Il est difficile de déterminer s'il s'agit de la voix de Pedro Pascal, l'interprète de Mando dans la série.

Le personnage poursuit sa route dans le couloir désert. Notez que les graphismes du jeu semblent loin d'être finalisés. Dans ces conditions, certains internautes peinent à croire qu'il s'agit d'un jeu vidéo officiel. Une théorie apparue en ligne veut que le jeu ait été développé par des fans. Á la fin de la vidéo, l'interface Google Stadia apparait cependant brièvement à l'écran. Cette interface laisse supposer qu'il s'agit bien d'un jeu officiel. On ignore par contre d'où vient la vidéo.

Cette vidéo corrobore une rumeur apparue il y a plusieurs mois. En avril dernier, Shpeshal Ed, leaker et journaliste chez XboxEra, affirmait qu'un jeu The Mandalorian était en cours de développement. Aux dires du leaker MrMattyPlays, le jeu serait développé par Microsoft. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.