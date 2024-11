Mais comment cet iPhone a pu se retrouver piégé dans la glace d’une patinoire ?

Un iPhone s'est retrouvé piégé sous la glace d'une patinoire en Angleterre. Mais comment le smartphone a-t-il pu se retrouver ici ?

L'histoire insolite du jour nous vient de la BBC. Comme le racontent nos confrères du média britannique, un iPhone s'est retrouvé piégé sous la glace d'une patinoire de Milton Keynes, une petite ville anglaise. Les visiteurs ont d'ailleurs été surpris d'apercevoir le smartphone habillé d'une coque rose sous la surface de la patinoire temporaire installée à Willen on Ice.

D'après les déclarations du directeur de l'établissement Rob Cook, l'iPhone va rester à sa place durant les deux mois de la saison. “Malheureusement, nous ne pourrons en aucun cas sortir le téléphone de la glace maintenant. Si nous devions le déterrer, cela affecterait la structure de la glace et il restera enseveli pendant les deux prochains moins”, explique-t-il.

Mauvaise blague ou simple oubli, la question demeure

Mais la question est surtout de savoir comment le smartphone s'est retrouvé là. Visiblement, l'un des ouvriers chargés de l'installation de la patinoire avait perdu son propre smartphone et avait emprunté temporairement l'iPhone rose vif de sa fille. Et égarer un smartphone semble être une manie chez lui, puisqu'il aurait oublié l'iPhone sur le chantier, au moment au 60 000 litres d'eau étaient déversés dans la structure de la patinoire.

On ne sait pas si l'appareil a été laissé là par accident au milieu de la patinoire ou si un collègue l'a placé là pour faire une mauvaise blague. Malheureusement pour la jeune propriétaire du smartphone, il faudra donc faire une croix dessus le temps de la saison. Une chose est certaine, elle fait passer un sale quart d'heure à son père, sachant qu'elle venait tout juste d'acquérir la coque.

“Ma fille n'était pas contente au début, d'autant qu'elle venait d'acheter la nouvelle coque de téléphone, mais après peu de temps – et la promesse d'un téléphone de remplacement temporaire – elle s'est détendue un peu”, raconte le père tout penaud.

L'iPhone a peut-être des chances de survivre

Si on ne connaît pas le modèle exact de l'iPhone piégé dans la glace, la disposition à trois caméras indique qu'il s'agit d'un modèle Pro. On sait que l'iPhone 16 Pro est certifié IP68, il peut donc résister aux éclaboussures et à la poussière, mais aussi à une immersion à plus d'un mètre de profondeur durant une heure. En revanche, on imagine que l'appareil n'a pas vraiment été testé pour résister à deux mois de congélation dans la glace…

Il faudra voir ça dans deux mois lorsque la jeune fille récupèrera enfin son smartphone. Il y a toutefois des chances que l'appareil soit fonctionnel. On a déjà vu des iPhone survivre à des conditions pourtant extrêmes. En 2022, un homme a retrouvé son iPhone dans une rivière après l'avoir perdu 10 mois plus tôt. Après plusieurs heures de séchage, il est parvenu à le sauver. En décembre 2023, un plongeur a mis la main sur un iPhone 12 qui venait passer 3 mois dans les profondeurs d'une rivière en Californie.