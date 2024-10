MacBook : ce système ingénieux permet d’augmenter le stockage sans réduire les performances

Un youtubeur spécialisé dans l’électronique, connu sous le pseudonyme iBoff RCC, vient de réaliser une prouesse technique en développant un système permettant de contourner les limitations de stockage imposées par Apple sur ses MacBook.

Un youtubeur a mis au point un ingénieux système qui pourrait révolutionner la manière dont les utilisateurs gèrent le stockage de leurs ordinateurs portables Apple. Ce système consiste en des cartes PCB spécialisées qui permettent l'installation de SSD interchangeables via l'interface NVMe M.2.

Il s’agit d’une avancée particulièrement intéressante pour l'avenir à long terme des MacBook, notamment face au problème critique des SSD corrompus qui peuvent empêcher le démarrage de l'ordinateur.

Lire également – Apple annonce la sortie imminente de nouveaux Mac, voici ce que l’on peut attendre

Le système permet de mettre à jour le SSD de son MacBook

Depuis 2016, Apple a progressivement supprimé la possibilité de mettre à niveau le stockage de ses MacBook en soudant les SSD directement sur la carte mère. Cette pratique, particulièrement contraignante pour les utilisateurs, rend quasi impossible toute réparation ou amélioration du stockage pour l'utilisateur lambda.

La solution d'iBoff permet par exemple de faire passer un MacBook Pro M1 13 pouces de 256 Go à 2 To de stockage, sans compromettre les performances. Les tests démontrent que les vitesses de lecture et d'écriture restent identiques à celles des SSD d'origine soudés par Apple. Pour rappel, tous les MacBook n'ont pas un stockage fonctionnant à la même vitesse, Apple ayant bridé certains d'entre eux.

Cependant, cette modification présente quelques défis majeurs. Le processus nécessite un second MacBook pour redémarrer l'ordinateur après le remplacement du SSD original, et l'installation initiale du système requiert des compétences techniques avancées, notamment pour le retrait des puces SSD d'origine.

Ce système soulève également des questions sur la politique d'Apple en matière de réparabilité. Les critiques estiment que le gain d'espace obtenu en soudant les composants est négligeable comparé aux avantages qu'offrirait un système de stockage modulaire.

Bien que cette solution ne soit pas accessible à tous les utilisateurs dans l'immédiat, elle démontre qu'une alternative aux restrictions imposées par Apple est techniquement possible, et pourrait ouvrir la voie à de nouveaux services de réparation et d'amélioration pour les MacBook modernes, redonnant ainsi aux utilisateurs le contrôle sur leur matériel. On vous laisse visionner la vidéo complète ci-dessous si vous souhaitez tout savoir au sujet de ce nouveau système assez particulier.