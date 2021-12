Luna : Amazon pourrait choisir Linux plutôt que Windows pour son service de cloud gaming

Luna est le nouveau service de cloud gaming d’Amazon et utilise Windows pour les jeux streamés. Toutefois, une offre d’emploi laisse présager que le service pourrait finalement passer sur Linux, tout en offrant le même catalogue de jeux Windows.

Le cloud gaming est synonyme de futur pour le jeu vidéo et tout le monde s’y met petit à petit. Microsoft, Nvidia, Sony, Google et même Amazon avec Luna, son service actuellement en bêta. Pour séduire les développeurs, Amazon propose de streamer des jeux tournant sous Windows, et non pas sur une plateforme particulière comme Google Stadia. Mais Amazon pourrait prochainement migrer de Windows à Linux.

C’est une offre d’emploi qui met la puce à l’oreille. Amazon recherche en effet des ingénieurs familiers avec des outils tels que DXVK, Wine et Mesa. Il s’agit ici des mêmes outils utilisés par Valve sur son Steam Deck afin de faire tourner les jeux Windows sur l'OS Linux. Valve s'en sert aussi sur son lanceur Linux.

Amazon Luna pourrait abandonner Windows pour Linux

L’idée pourrait donc être d’abandonner Windows au profit de Linux, sans pour autant abandonner les jeux qui vont avec. Se passer de Windows pourrait apporter de nombreux avantages pour Amazon, comme le fait de pouvoir proposer des vieux jeux qui ne sont plus supportés ou encore de les mettre à jour sans se soucier de la compatibilité.

Si la transition se fait, elle a toutes les chances d’être invisible pour l’utilisateur. A noter que Luna n’est pas encore terminé et que le service n’est pour l’instant disponible qu’en Early Acess en Amérique du Nord. Amazon a donc encore tout le loisir d’ajuster la manière dont il fonctionne. Mieux vaut en effet s’en occuper dès maintenant plutôt qu’attendre la sortie.

Amazon Luna ne semble être qu’un concurrent de plus dans le monde du cloud gaming. Toutefois, le fait qu’il n’a pas besoin d’adaptation particulière pour les développeurs et qu’il soit poussé par les serveurs d’Amazon sont des atouts non négligeables. Il ne faudra tout de même pas que Luna ne tarde trop à arriver, puisque la concurrence est en train de prendre beaucoup d’avance. On pense notamment à Microsoft qui propose aujourd’hui le meilleur service en la matière.