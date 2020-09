L’UFC-Que Choisir accuse Samsung de tromper ses clients sur les conditions de production

L’UFC-Que Choisir a déposé plainte contre Samsung à cause d’une communication jugée trompeuse sur ses conditions de production. La firme se donne une image irréprochable alors que des histoires semblant indiquer le contraire font régulièrement surface.

« Dans son combat pour une consommation responsable et contre le ‘fairwashing’, l’UFC-Que Choisir, dépose plainte aujourd’hui contre Samsung Electronics France et sa société-mère Samsung Electronics Co., Ltd devant le Tribunal judiciaire de Paris pour pratiques commerciales trompeuses« , explique de prime abord l’UFC-Que Choisir dans son communiqué. Avant d’expliquer en une phrase le fond du problème : « la politique de responsabilité sociale affichée par la marque sur son site internet s’avère être un miroir aux alouettes ».

Samsung enjolive trop ses conditions de production selon Que Choisir

L’association rappelle en effet que l’activité de l’entreprise encourage le « travail d’enfants dans des mines de cobalt en République du Congo », et liste une série d’autres griefs jugés « accablants » par l’association : « cadences de travail infernales en Chine et soupçons de travaux forcés d’une minorité ethnique, exposition de salariés à des produits chimiques toxiques en Corée du Sud… ». Une réalité qui paraît pourtant diamétralement opposée à l’image que cherche à se donner Samsung.

Le constructeur affirme largement sur son site et dans ses autres canaux de communication son empreinte responsable. On peut notamment lire sur le site Samsung dédiée à la « vision » du groupe que la firme a « la conviction que la gestion éthique n’est pas seulement un outil pour répondre aux évolutions rapides d’un environnement professionnel global, mais aussi un véhicule pour construire la confiance avec ses parties prenantes que sont les clients, actionnaires, employés, partenaires professionnels et communautés locales ».

La firme dit chercher à « devenir l’une des entreprises les plus éthiques au monde« avec des systèmes de contrôle interne et des formations de ses personnels « tout en mettant en pratique une gestion d’affaires équitable et transparente« . Autant d’affirmations parfois contredites dans les faits. Ce qui est par ailleurs régulièrement dénoncé par diverses ONG. Que Choisir cite une étude selon laquelle « 90% des personnes interrogées déclarent que, d’une façon générale, elles apprécient davantage les groupes qui ont une bonne politique de responsabilité sociale ». On comprend dès lors l’intérêt pour des groupes comme Samsung d’investir massivement dans leur image.

Lire également : Apple, Google et Tesla jugés pour l’exploitation des enfants dans les mines de cobalt

Que Choisir espère que son action en justice fasse « cesser cette mascarade et que cette société, leader dans son domaine, mette effectivement en pratique les valeurs qu’elle affiche ». Que pensez-vous de l’action de l’association de consommateurs et de cette pratique côté Samsung, volontiers qualifiée de « fair washing » ? Partagez votre avis dans les commentaires.