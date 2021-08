L’iPhone 13 s’adapte à la pandémie, une Xbox Series X aux couleurs de Halo, TikTok abandonne le format court, le récap’

Apple travaille sur une nouvelle version de Face ID qui devrait reconnaître un utilisateur même avec un masque, Microsoft customise sa Xbox Series X aux couleurs de Halo Infinite à l’occasion des 20 ans de la saga, TikTok abandonne progressivement le format ultra court et teste des vidéos de 5 ou 10 minutes, c’est le récap’.

FACE ID : LA RECONNAISSANCE FACIALE MÊME AVEC LE MASQUE

Inaugurée en 2017 sur l'iPhone X, la reconnaissance faciale Face ID est capable de comprendre et de s'adapter aux changements de votre visage au fil du temps, à condition de pouvoir identifier vos yeux, votre nez et votre bouche. Pour s'adapter aux contraintes de la pandémie, Apple teste actuellement une nouvelle version de Face ID capable de reconnaître le visage de son propriétaire s'il porte un masque ou une paire de lunettes embuées. Jon Prosser, un informateur réputé en dépit de son historique mitigé, assure avoir reçu des photos montrant la coque expérimentale avec ce nouveau module Face ID. Selon l’informateur, les tests ayant été réalisés récemment, rien ne dit que ce nouveau module Face ID sera intégré à l’iPhone 13. Il est donc possible qu'Apple ajoute cette fonctionnalité ultérieurement par le biais d'une mise à jour logicielle.

Lire : iPhone 13 : Face ID pourrait vous reconnaître même si vous portez un masque

XBOX SERIES X : UNE ÉDITION LIMITÉE AUX COULEURS DE HALO INFINITE

Pour fêter les 20 ans de la sortie du premier opus de Halo, Microsoft a souhaité marquer l’occasion en sortant une Xbox Series X customisée aux couleurs de la saga culte. Disponible pour 549,99 dollars, cette édition limitée s’accompagne d’une manette sans fil reprenant le design et diffuse des sons tirés des jeux lorsqu’elle s’allume. Une manette Elite Series 2, un casque Bluetooth Raizer Kaira Pro et un disque dur Seagate reprenant le thème du FPS sont également disponibles au prix de 199 dollars pour l’ensemble. Cela étant dit, l’édition limité de la console a été victime de son succès et n’est déjà quasiment plus trouvable chez les revendeurs. Microsoft proposera peut-être de nouvelles ventes à l’avenir, mais rien n’est moins sûr.

Lire : Xbox Series X : Microsoft lance une console aux couleurs de Halo Infinite, il n’y en a déjà plus !

TIKTOK ABANDONNE PROGRESSIVEMENT LE FORMAT ULTRA COURT

Alors que TikTok a toujours limité la durée des vidéos à une minute, la plateforme avait relevé cette limitation de temps en juillet dernier, permettant aux internautes de publier des vidéos durant jusqu’à 3 minutes. TikTok affirme répondre à la demande de ses utilisateurs, et notamment des créateurs de contenu. D'après les informations de Matt Navarra, éminent spécialiste des réseaux sociaux, TikTok testerait désormais des vidéos allant jusqu'à 10 minutes. Fidèle à ses habitudes, TikTok pourrait attendre plusieurs mois avant de déployer cette fonctionnalité auprès de tous les utilisateurs.

Lire : TikTok permettrait bientôt de publier des vidéos de 5 ou 10 minutes