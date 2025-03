L’iPhone 13 Mini est à prix cassé à 287 € seulement, c’est du jamais vu !

Vous souhaitez acheter un smartphone compact sans faire de compromis sur les performances ? C’est possible grâce au reconditionné. Régulièrement affiché à petit prix, vous pouvez vous offrir l’iPhone 13 Mini encore moins cher avec cette offre exceptionnelle sur CertiDeal. Il est ainsi affiché à 287,99 € seulement sachant qu’il était proposé à 809 € à sa sortie !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le reconditionné convainc de plus en plus d’utilisateurs chaque année. Et pour cause, c’est une excellente alternative pour acheter des produits high-tech à prix cassé tout en faisant un geste pour la planète. CertiDeal est plateforme spécialisée dans la revente de smartphones reconditionnés en France. Ce site de référence a réussi à se démarquer de la concurrence en proposant des modèles testés, garantis durant 24 mois, à prix sacrifiés.

Vous aimez les bonnes affaires ? Ce bon plan est fait pour vous. L’iPhone 13 Mini est actuellement affiché à son prix le plus bas. Vous pouvez ainsi vous l’offrir à partir de 287,99 € seulement dans sa version de 128 Go et dans un état correct avec une batterie en excellent état. CertiDeal propose également un modèle en parfait état à 324,99 €.

iPhone 13 Mini : le smartphone compact n’a jamais été aussi peu cher, profitez-en !

Vous cherchez un smartphone qui tienne facilement en main et qui est suffisamment petit pour glisser dans votre poche ? L’iPhone 13 Mini est le modèle idéal. Il est équipé d’un écran OLED Super Retina de 5,4 pouces, soit 13,7 cm, d’une résolution de 2340 x 1080 pixels.

Mais ne vous fiez pas à sa petite taille pour le juger. C’est un smartphone solide avec des caractéristiques haut de gamme. Certifié IP68, il est résistant à l’eau et à la poussière. Vous pouvez d’ailleurs le plonger jusqu'à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum. Côté performances, on retrouve une puce Apple A15 Bionic. C’est donc un modèle qui est à la fois puissant et fluide.

Côté photo, l’iPhone 13 Mini embarque deux capteurs à l’arrière. On retrouve ainsi un grand-angle de 12 MP couplé à un capteur ultra grand-angle également de 12 MP. Quant à elle, la caméra selfie profite aussi d’une résolution de 12 MP.

Enfin, la batterie de 2438 mAh, vous donne la possibilité d’utiliser votre smartphone toute la journée sans problème.

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter notre test complet de l’iPhone 13 Mini.