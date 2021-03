L’iPad prend feu et brûle sa maison, il porte plainte contre Apple

Le propriétaire d’une maison en Pennsylvanie a été victime d’un incendie causé par un iPad qui a surchauffé lors d’un cycle de charge. L’assurance estime le montant des dégâts à 142 000 dollars. Une plainte a été déposée contre Apple par le propriétaire de l’iPad et par son assureur afin d’obtenir un remboursement.

Nous avons de plus en plus d’appareils à notre domicile qui sont régulièrement branchés à une prise électrique. Un ordinateur portable. Un smartphone. Une tablette. Un appareil photo numérique. Un baladeur. Une montre ou un bracelet connecté. Ou encore une tablette. Nombre d’entre eux sont équipés d’une batterie.

Il y a plusieurs risques liés à la charge. D’abord, un risque de surchauffe au niveau de la batterie. Elle peut gonfler, s’ouvrir et laisser couler les liquides internes. Voire exploser et prendre feu. Ensuite, il y a des risques de court-circuit avec le matériel de charge : le port USB, l’adaptateur secteur ou le câble USB. Une malfaçon. Un défaut de fabrication. Une partie endommagée. Voici autant de raisons qui peuvent occasionner un court-circuit. Et donc une étincelle qui peut être à l’origine d’un incendie.

L'iPad cause un incendie qui aura coûté 142 000 dollars de dommage

C’est ce qu’il semble s’être passé chez Michael Macaluso, un Américain qui habite à Milford, dans l’état de Pennsylvanie. En 2020, sa tablette aurait occasionné un incendie qui a gravement endommagé sa maison. Heureusement, Michael Macaluso a une assurance qui a financé la réparation des dommages. Le montant des dommages se monte à 142 000 dollars.

Les circonstances exactes de cette mésaventure ne sont pas précisées. L'histoire n’explique pas non plus si Michael Macaluso a utilisé des connectiques d’origine. Il est vrai que certains câbles USB vendus avec les iPad et les iPhone présentent des faiblesses et ils sont soumis à des élongations et des torsions qui les abiment prématurément. Une étincelle créée par un fil d’origine, mais endommagée, est possible. Cependant, dans ce cas, il est de la responsabilité du propriétaire de remplacer le câble pour éviter d’endommager la tablette.

Le propriétaire de l'iPad porte plainte contre Apple

Suite à cette histoire, le propriétaire de l’iPad et l’assurance ont déposé la semaine dernière une plainte contre Apple. Ils affirment que l’incendie est dû à un défaut de fabrication de la tablette. Le propriétaire de cette dernière affirme avoir utilisé la tablette dans des conditions normales. Il y aura certainement une expertise de l’iPad pour déterminer si Apple peut être tenu pour responsable de l’incendie.

Nous nous souvenons que les iPad ont déjà été à l'origine d'accident, parfois fatal. Un homme est décédé dans l'incendie de son appartement. La tablette aurait été à l'origine du sinistre. Dans ce cas, c'est la batterie qui a été identifiée comme la pièce défectueuse. La famille de la victime a porté plainte, elle aussi, contre Apple. La firme de Cupertino n'est pas la seule dont les produits sont à l'origine d'incident domestique. Nous nous souvenons encore bien de la mésaventure de Samsung avec le Galaxy Note 7…

