LineageOS 19 : la ROM basée sur Android 12 arrive sur de nouveaux smartphones

LineageOS, le plus grand système d’exploitation open source de remplacement de la communauté Android a enfin adopté toutes les fonctionnalités d’Android 12, et la version 19 est désormais disponible sur plusieurs smartphones.

LineageOS 17.1 avait apporté Android 10 sur de nombreux smartphones en avril 2020, puis c’était au tour de LineageOS 18.1 basé sur Andorid 11 d’arriver en avril 2021, et nous avons récemment eu droit à LineageOS 19 avec Android 12 il y a maintenant quelques semaines. La mise à jour n’était disponible que sur certains smartphones tels que les Google Pixel, l’Asus ZenFone 5z/8, la série Moto G7, et certains autres appareils de Samsung, OnePlus et Lenovo, mais est depuis arrivée sur la série Galaxy S10, l’Essential PH-1, et la série Xiaomi Mi 10T.

La nouvelle version est désormais compatible avec d’autres smartphones Android assez populaires : le OnePlus 9, le OnePlus 9 Pro, le Poco X3 Pro ainsi que le Xiaomi Mi A1. Le OnePlus 9 n’avait pas vraiment besoin de LineageOS puisqu’il continue toujours d’être mis à jour par OnePlus, mais le Xiaomi Mi A1, sorti en 2017, avait lui été abandonné il y a déjà bien longtemps. Pouvoir installer Android 12 grâce à une ROM personnalisée est donc une excellente nouvelle pour ceux qui utilisent toujours ce smartphone.

Quelles nouveautés pour LineageOS 19 ?

Grâce à LineageOS 19, les utilisateurs de smartphones qui ont déjà quelques années peuvent désormais profiter de la plupart des fonctionnalités d’Android 12. LineageOS 19 adopte le look Android 12 dans tout le système, avec des tuiles colorées et une grande barre pour ajuster la luminosité.

LineageOS 19 maintient à peu près toutes les fonctionnalités introduites dans les versions précédentes de LineageOS. La barre d'état peut être fortement personnalisée, avec différents styles d'horloge/batterie et un moniteur de trafic réseau en option. Une autre fonctionnalité majeure comprend les profils système, qui fonctionnent de manière similaire aux routines Bixby sur les appareils Samsung et aux raccourcis sur les iPhone et iPad.

Enfin, le curseur de volume ne coulisse maintenant pas seulement du côté droit, mais il a également deux volets supplémentaires qui peuvent être sortis pour ajuster le son de l'alarme et des notifications.

