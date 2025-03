Light Phone 3 : ce smartphone minimaliste est vendu à prix d’or

Vous rêvez de vous déconnecter mais vous ne pouvez pas vous passer totalement de votre smartphone ? Le Light Phone 3 pourrait être la solution… à condition d'avoir le budget d'un iPhone ! Ce nouveau téléphone minimaliste promet de vous libérer des distractions numériques, mais à quel prix ?

Le Light Phone 3, dernier-né de la gamme de téléphones épurés de Light, vient d'être lancé. Cette nouvelle version marque un tournant pour la marque, avec un prix qui s'envole mais aussi des fonctionnalités revues à la hausse.

Affiché à 799 dollars (avec une promotion de lancement à 599 dollars), le Light Phone 3 fait un bond significatif par rapport aux 299 dollars de son prédécesseur. Ce prix le place dans la même catégorie que les smartphones haut de gamme, comme l'iPhone 16. Mais que propose-t-il pour justifier un tel tarif ?

Un minimalisme assumé, mais plus moderne

Le changement le plus notable est l'abandon de l'écran e-ink au profit d'un écran OLED de 3,92 pouces. Si cela peut sembler être un pas en arrière pour certains puristes, Light assure que cela rend l'appareil plus réactif. L'interface reste cependant en noir et blanc, fidèle à la philosophie minimaliste de la marque.

Le Light Phone 3 propose les fonctions de base d'un téléphone : appels, SMS (avec support des groupes), navigation GPS, alarme, calculatrice, notes, musique, podcasts et partage de connexion. Pas de magasin d'applications ici, l'objectif reste de limiter les distractions et de se contenter de l’essentiel.

Côté matériel, on trouve un cadre en métal, un capteur d'empreintes digitales, un bouton dédié à l'appareil photo de 50 mégapixels et un port USB-C. Le téléphone embarque également du matériel pour des fonctionnalités futures, comme une puce NFC pour le paiement sans contact et une caméra frontale de 8 mégapixels pour les appels vidéo.

Avec 128 Go de stockage et 6 Go de RAM, le Light Phone 3 est bien équipé pour un appareil minimaliste. Il fonctionne sous Android, mais dans une version très épurée.

Le Light Phone 3 s'adresse à ceux qui cherchent à réduire leur dépendance au numérique, tout en conservant certaines fonctionnalités essentielles. Cependant, son prix élevé pourrait en rebuter plus d'un, surtout quand des alternatives comme le Barbie Phone à 129 dollars existent pour ceux qui veulent vraiment revenir à l'essentiel. Les premiers Light Phone 3 commencent à être livrés aux clients ayant précommandé. Pour les nouveaux acheteurs, il faudra attendre juin.