L’iconique TV Samsung The Frame 2024 de 55 pouces est bradée pour la fin des soldes !

Les soldes se terminent ce mardi 4 février. Il ne vous reste plus que quelques jours pour profiter des promotions sur les TV. La The Frame QLED 2024 de 55 pouces est actuellement affichée à 995 € au lieu de 1199 €. Et cerise sur le gâteau, Samsung a mis en place un code promo pour avoir 10% de réduction supplémentaire, de quoi économiser 90 € en plus.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

La The Frame de Samsung se démarque des autres TV en adoptant un style unique entre objet d’art et télévision. Grâce à son design élégant et épuré, elle s’intègre parfaitement dans la décoration de votre logement.

Normalement en vente à 1199 € dans sa version de 55 pouces, cette TV QLED de 2024 est actuellement soldée à 995,51 €. Avec le code SAMSUNG10 à saisir dans le panier, vous obtenez 10 € de réduction en plus tous les 100 € d’achat. Vous pouvez donc l’avoir à 905,51 € seulement.

Ce code promotionnel est valable pour de nombreux produits sur le site officiel de Samsung dans la limite de 300 € de remise immédiate. C’est le bon moment pour acheter un nouveau smartphone, une tablette, un PC portable, une barre de son ou même de l’électroménager, profitez-en pour vous équiper à prix réduit !

Profitez d’une double chute de prix sur la TV Samsung The Frame 2024 de 55 pouces !

Vous cherchez une TV au design discret ? Ce bon plan est fait pour vous. Contrairement aux téléviseurs qui affichent un large écran noir lorsqu’ils sont éteints, la Samsung The Frame se transforme en œuvre d’art.

En mode veille, vous avez la possibilité d’afficher soit des photos personnelles, soit l’un des tableaux disponibles parmi une large collection de 2500 oeuvres de l'Art Store. Comme un cadre, vous pouvez l’accrocher directement au mur. Et, avec le câble ultra fin relié au boitier déporté que vous pouvez glisser dans un meuble, vous avez l’illusion d’un véritable tableau. Elle peut donc parfaitement se fondre dans le décor.

Grâce au capteur de mouvement, ce modèle est capable de s’éteindre complètement quand il n’y a personne dans la pièce pour vous permettre d’économiser de l’énergie.

La Samsung TV The Frame QLED 2024 dispose d’un magnifique écran de 55 pouces. La dalle, certifiée sans reflets, profite d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La luminosité s’adapte automatiquement avec le mode EyeComfort pour un meilleur confort visuel.

Sous le capot, on retrouve un puissant processeur Quantum Processor 4K. Grâce à l’intelligence artificielle, tous les contenus sont affichés en 4K UHD (3840 x 2160 pixels). Enfin, cette TV intelligente intègre Tizen et dispose du Wi-Fi, du Bluetooth, d’un port ethernet, de 4 ports HDMI et 3 ports USB.

Avec le code SAMSUNG10, vous pouvez obtenir 10 € de réduction immédiate tous les 100 € d’achat. Attention, ce code expire le 4 février à 23h59. Ne tardez donc pas pour en profiter !