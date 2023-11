Ce pilote de moto électrique a failli être expulsé d’un circuit pour avoir été trop rapide

Un Youtubeur spécialisé dans les motos électrique s'est rendu sur un circuit en Nouvelle-Zélande pour faire exploser le chronomètre avec son Energica Eva Ribelle RS. Le pilote a failli être expulsé pour un motif assez dingue : il était tout simplement trop rapide.

Ce n'est pas une surprise, les motos électriques sont reconnues pour leur accélération impressionnante grâce à leur capacité à accéder à un couple maximale de manière quasi immédiate. Aujourd'hui, de nombreux modèles n'ont pas à rougir de la comparaison face à des équivalents thermiques. On pense notamment à la Harley-Davidson Livewire, la Zero Motorcycles SR ou encore l'Energica EVA avec ses 145 chevaux et son couple de 200 Nm (pour une vitesse de pointe fixée à 200 km/h).

Et justement, la marque Energica sera à l'honneur dans cet article. Comme le rapportent nos confrères du site Electrek, le YouTubeur NewZeroland a partagé sa récente “mésaventure” sur la plateforme vidéo.

Les motos électriques en ont sous “le capot”, la preuve

Le vidéaste a parcouru plus de 650 km enfourché sur sa Energica Eva Ribelle RS pour se rendre sur un circuit près de Auckland, la capitale néo-zélandaise. Pour rappel, il s'agit d'une version boostée de l'EVA Ribelle. Les caractéristiques techniques parlent d'elles mêmes :

126 kW de puissance

un couple de 215 Nm

une vitesse maximale de 200 km/h

le 0 à 100 km/h en 2,6 secondes

une autonomie record de 420 km

“La version RS dispose d'un groupe motopropulseur et d'un logiciel VCU revisités qui permettent de réduire encore le temps de passage de 0 à 100 km/h ; et le nouveau moteur-onduleur EMCE allège l'EVA Ribelle de 260 kg tout en augmentant la puissance maximale de 149 à 171 ch. En outre, l'autonomie est étendue de 10 %. Pour gérer cette puissance supplémentaire, la chaîne de transmission finale a été renforcée”, écrit le constructeur sur son site.

Un chrono record de 10,9 secondes et une menace d'expulsion !

Une fois arrivé sur place, le pilote constate que la météo pluvieuse a laissé le tarmac recouvert d'eau, des conditions difficiles donc pour de la course. Qu'à cela ne tienne, après avoir bidouillé le Traction Control (un boitier qui permet de contrôler la traction de la roue arrière), le Youtubeur a franchi la ligne d'arrivée avec un chronomètre impressionnant de 11,1 secondes ! Un temps très respectable, surtout pour une moto de série.

Lors d'une seconde tentative, le pilote est allé encore plus loin en enregistrant un chrono de 10,9 secondes. Rapide, trop rapide d'ailleurs pour les officiels de la piste qui ont menacé le pilote d'expulsion. “La course la plus rapide de Steven était de 10,9 secondes, or nous avons appris que ce n'était pas autorisé et qu'il fallait une licence spécial de course pour enregistrer des temps sous les 11 secondes. Fatalement, nous voulions y retourner, parce que j'ai fait tout ce chemin, mais quoi de plus satisfaisant que d'être menacé d'expulsion pour avoir été trop rapide ?!”, raconte le copilote.

Bien déterminés à reproduire l'exploit (malgré la sanction qui planait), lui et son partenaire ont commencé à réduire l'antipatinage à chaque passage, jusqu'à le désactiver complètement. Mais même avec les pneus chauds, il n'y avait plus assez de traction sur la bande pour effectuer un autre passage en moins de 11 secondes. Tant pis, il faudra se contenter de cet avertissement.

