LG lance LG Channel 1, une chaîne gratuite pour ses TV en France

LG Electronics poursuit son expansion dans le monde du streaming en lançant LG Channel 1 en France. Cette nouvelle chaîne gratuite, financée par la publicité, s'inscrit dans la stratégie de croissance de LG Channels, le service de streaming du géant coréen.

Après un démarrage réussi au Royaume-Uni et en Allemagne en mai 2024, LG étend désormais sa présence en Europe. Les propriétaires de Smart TV LG (modèles 2016 et ultérieurs) en France peuvent dès à présent accéder à LG Channel 1 via le service LG Channels.

Le contenu proposé promet d'être varié et de qualité, grâce à des partenariats majeurs avec des studios renommés tels que Lionsgate, Filmrise, NBCUniversal et Fremantle. LG offre ainsi une sélection de contenus premium, dont certains en avant-première. Les téléspectateurs français auront notamment l'exclusivité de “Law & Order Toronto: Criminal Intent”, le dernier né de la franchise “Law & Order”.

Lire également – Cette nouveauté va vous faire détester votre TV LG, voici comment l’éviter

Une nouvelle chaîne gratuite disponible pour de nombreux téléviseurs LG

L'innovation ne s'arrête pas là. LG lance également LG 1+1, un service permettant aux utilisateurs de regarder leurs programmes jusqu'à une heure après la diffusion initiale. Cette fonctionnalité, déjà disponible au Royaume-Uni et en Allemagne, offre une flexibilité appréciable aux téléspectateurs qui ne peuvent pas forcément suivre certains programmes en direct.

Le catalogue de LG Channel 1 est impressionnant. On y trouve des séries à succès comme “Nashville”, “Boss”, “The Royals”, ainsi que des titres en avant-première exclusive tels que “Paul T. Goldman” et “Wong & Winchester”. Les amateurs de science-fiction ne sont pas en reste avec “Sliders”, “Quantum Leap” et “Twelve Monkeys”.

Avec LG Channel 1, le fabricant vise à enrichir son offre LG Channels en France. Le service, qui propose près de 200 chaînes thématiques en direct ou à la demande, figure déjà parmi les 5 applications les plus utilisées sur la plateforme webOS dans tous les pays où il est disponible.

LG ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. L'entreprise a aussi étendu LG Channel 1 à l'Espagne et à l'Italie, et pourrait bien s’attaquer à plus de pays au cours des prochains mois. De plus, une nouvelle section “Kids & Family” a été ajoutée au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne, offrant un accès facile à des chaînes spécialement conçues pour les enfants.