L’Europe veut copier la recette française pour rendre la voiture électrique plus abordable

Face à la concurrence chinoise et à la baisse des ventes de voitures, l’Union européenne prépare un vaste plan de leasing social. L’objectif : permettre à des millions de familles de louer une voiture électrique fabriquée en Europe à petit prix, sur le modèle déjà testé en France.

L’industrie automobile européenne traverse une période délicate. Entre la flambée des coûts de production, la raréfaction des matières premières et la montée en puissance des constructeurs chinois, le secteur doit se réinventer. Pour éviter que la voiture électrique devienne un produit de luxe, l’Europe prépare une nouvelle approche : rendre la mobilité propre réellement accessible à tous, sans dépendre d’aides réservées aux plus aisés.

Le Parlement européen soutient désormais la création d’un leasing social européen. Ce dispositif offrirait la possibilité de louer un véhicule électrique à tarif réduit, avec un montant calculé selon les revenus, la taille du foyer et la localisation. L’objectif est double : permettre aux ménages modestes de passer à l’électrique, tout en soutenant la production de véhicules compacts fabriqués en Europe. Les modèles concernés devraient répondre à des critères stricts sur l’origine, la qualité et les normes environnementales.

Le succès du leasing social à 100 € en France inspire désormais l’Europe

La France a ouvert la voie dès 2024 avec son propre leasing social à 100 euros par mois. L’opération a rencontré un succès fulgurant : les 50 000 dossiers disponibles ont été remplis en seulement quelques semaines. En 2025, le dispositif a été reconduit, mais la demande s’annonce encore plus forte. Les constructeurs se préparent déjà, avec des modèles comme la Renault 5 E-Tech, la Citroën ë-C3 ou la Fiat 500e, qui correspondent parfaitement à ce segment de véhicules électriques abordables et produits en Europe.

Un programme de leasing social à l’échelle européenne pourrait bénéficier à près de dix millions de foyers selon les estimations des députés européens. Il permettrait aussi de renforcer la filière locale des batteries et de soutenir la production de petites voitures, souvent délaissées par les constructeurs au profit des SUV. En développant ce type d’initiative, l’Union européenne veut conjuguer justice sociale, transition écologique et souveraineté industrielle. Une manière concrète de montrer que la voiture électrique peut devenir un choix accessible, et non un privilège.