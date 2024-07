L’espace personnel France Travail est inaccessible, vous n’êtes pas le seul

Si vous essayez de vous connecter à votre espace personnel sur France Travail sans y parvenir, c'est normal : il est inaccessible en ce moment. On ignore ce qui cause le problème.



Inscrit à France Travail (ex-Pôle Emploi), vous savez que toutes vos démarches et mises en relation avec l'organisme passe très majoritairement par votre espace personnel. En plus de regrouper les courriers que vous recevez de l'agence, il comporte aussi un agenda pour vos éventuels rendez-vous avec un conseiller, votre profil de demandeur d'emploi ou encore les informations concernant vos indemnisations. C'est aussi à partir de cet espace que vous pouvez vous actualiser tous les mois, une étape obligatoire pour obtenir ses paiements éventuels.

C'est également lui qui permet de transmettre un document parfois nécessaire pour mettre à jour votre dossier. On comprend donc à quel point il est important d'y avoir accès en toute circonstance, sous peine de provoquer des retards de versements voire pire, une radiation de France Travail. Et pourtant, depuis très tôt ce 1er juillet 2024, alors que le site lui-même est accessible, il est impossible de se connecter à son espace personnel.

Il est actuellement impossible de se connecter à son espace personnel France Travail

Lorsque vous entrez vos identifiants, vous êtes accueilli par le message suivant indiquant “Service indisponible“. Étrangement, il y a un lien pour “Accéder à votre espace personnel“, alors que c'est lui qu'on cherche à ouvrir. Mais peu importe : que vous cliquez sur cette mention ou sur le bouton retour, vous verrez s'afficher un popup expliquant les changements de l'espace personnel. Il disparaît au bout d'une seconde et vous revenez sur la page “Service indisponible”.

Les internautes sont en train de signaler ce bug, ainsi que leur agacement face à sa durée. Un premier témoignage date de 2h ce matin, et depuis ils s'enchaînent : ” Impossible de se connecter à mon espace personnel veuillez résoudre la panne au plus vite possible“, “Ça va durer longtemps ?”, “Ne fonctionne pas“, etc. Espérons que la panne sera rapidement résolue.