Les ventes d’iPhone s’envolent et dépassent celles d’Android pour la première fois aux États-Unis

Si Samsung conserve son titre de premier fabricant mondial de smartphones, Apple continue d'avoir une emprise plus forte sur le marché américain, et vient désormais de voir ses ventes dépasser celles de ses concurrents, une première.

Alors qu'Apple se prépare à lancer la prochaine itération de son iPhone le 7 septembre 2022, l’iPhone 14, de nouvelles données suggèrent que les appareils d’Apple dominent désormais le marché des smartphones aux États-Unis, dépassant les appareils Android.

En effet, une étude de Counterpoint vient de dévoiler que la part de marché de l’iPhone sur le marché américain des smartphones a dépassé la barre des 50 % pour la première fois depuis le lancement du premier appareil en 2007. En d’autres termes, les iPhone représentent désormais un peu plus de 50 % des smartphones activement utilisés aux États-Unis, ce qui n’était jamais arrivé auparavant.

L’iPhone surpasse enfin les smartphones Android sur son propre marché

Cela faisait maintenant plusieurs années qu’Apple voyait le nombre d’iPhone vendus augmenter en flèche. En Chine, le géant américain a même récemment fait un carton, alors que le pays a plutôt tendance de privilégier des smartphones conçus localement.

Comme le note l’étude de Counterpoint, de 2018 à 2019, la base d'installation active de l'iPhone est restée stable. Elle a lentement grimpé tout au long de 2019 et en 2021. Au milieu de l'année 2021, elle s'est un peu arrêtée, puis a continué d’exploser depuis la seconde moitié de l'année.

Counterpoint n’a malheureusement donné aucun détail de répartition des smartphones dans son étude. On ne sait donc pas exactement combien d'unités utilisées ont été mises sur le marché en 2022 et quel pourcentage est couvert par les anciens modèles d'iPhone. Ce qui est sûr, c’est que Samsung domine toujours le marché mondial en termes d’expéditions cette année.

Grâce à cette part de marché plus significative que jamais, Apple dispose donc désormais d’une plus grande base d’utilisateurs auxquels elle peut vendre ses différents services. On s’attend à ce qu’Apple cartonne l’année prochaine, notamment grâce à une potentielle baisse de prix sur ses iPhone 14 et 14 Max, et de nombreuses nouveautés sur ses iPhone 14 Pro et 14 Pro Max.

Source : Counterpoint