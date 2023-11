Les ventes de smartphones repartent à la hausse après deux ans de marasme, mais pas partout

CounterPoint Research a publié un rapport qui annonce que la demande pour les smartphones repart enfin à la hausse, après plus de deux ans d’anémie.

Depuis 27 mois exactement, les nouvelles concernant les ventes de smartphones étaient au plus bas, et la demande était anémique et malgré toutes les innovations proposées dans les appareils les plus récents, les consommateurs retardaient leur achat. Il semblerait que cette période de crise est bel et bien terminée, puisque d’après CounterPoint Research, les ventes internationales de téléphones mobiles ont connu une croissance de 5 % au mois d’octobre d'une année sur l'autre.

D’après CPR, cette longue crise, qui a duré plus de deux ans, était due à plusieurs facteurs. Aux origines du mal, on retrouve bien évidemment la crise du Covid-19, dont les effets sur la chaîne logistique globale se font ressentir aujourd’hui encore. Non seulement les composants sont-ils devenus encore plus rares et chers, mais de plus, cette pénurie a contribué à augmenter les stocks chez les fabricants. Ajoutons à cela que le prix de la vie a augmenté aux quatre coins du monde, ce qui a poussé les consommateurs à repousser l’achat des biens non essentiels, les smartphones, par exemple.

Les ventes de smartphones ont globalement repris à la hausse, mais pas en Europe

Cela dit, tout n’est pas tout rose au pays des smartphones. D’après les analystes, « la croissance observée en octobre est due aux marchés émergents, avec une reprise continue dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique, le retour de Huawei en Chine (avec des ventes en hausse de 37 %) et le début de la saison des fêtes en Inde ». Sur le Vieux Continent, « les livraisons de smartphones ont baissé de 11 % en glissement annuel au troisième trimestre 2023, et la reprise semble lointaine ».

Les experts de CounterPoint veulent tout de même rester optimistes pour l’ensemble des acteurs du secteur et affirment : « nous nous attendons à ce que le marché progresse également en glissement annuel au quatrième trimestre 2023, s’engageant ainsi sur la voie d’une reprise progressive au cours des prochains trimestres ».