Pour les Français, le Black Friday est le seul moment pour allier plaisir et économies, cette étude le prouve

En dix ans d’existence en France, le Black Friday est passé d’événement symbolisant le consumérisme le plus débridé à une véritable période de shopping pré-Noel où allier plaisir et achats malins.

Amazon est l’un des principaux bénéficiaires du Black Friday, puisque le géant du commerce en ligne est l’une des entreprises qui ont contribué à implanter cette habitude étasunienne dans les mœurs françaises. Pendant la Black Friday Week, qui se déroule du 20 au 27 novembre, la compagnie multiplie des offres toutes plus alléchantes les unes que les autres. Comme dans les magasins physiques, les ventes se déroulent selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Qu’on apprécie ou pas cette période de shopping, force est d’admettre que les bonnes affaires se multiplient, et qu’il est parfois de résister à l’impulsion d’acheter un gadget dont on n’a pas forcément besoin.

D’après le sondage « Les Français et le Black Friday » mené par OpinionWay pour Amazon auprès de 1008 personnes résidant en France, cette chasse aux bonnes affaires a évolué. Les crises économiques et sanitaires sont passées par là, et les Français ne consomment plus tout à fait de la même manière. Ainsi, d’après cette étude, « avec l’inflation, le Black Friday est devenu une nécessité pour plus de la moitié des Français (52 %) ». De ce fait, le Black Friday offre maintenant l’opportunité de consommer « utile » tout en se faisant plaisir.

Selon Amazon, le Black Friday est le moment opportun pour concilier plaisir et économies

La dimension de plaisir est loin d'avoir disparu, avec 89 % des sondés qui déclarent qu’ils profitent de cette période pour « se faire plaisir ou à faire plaisir à leurs proches ». Excellente nouvelle pour les marchands en ligne, le Black Friday commence à convertir les clients jusque-là réticents à participer à cet événement. D’après l’institut, « un interviewé sur cinq est prêt à faire pour la première fois cette année des achats à l’occasion du Black Friday ».

Les enseignes proposant des promotions sur les vêtements, la high-tech et le petit électroménager, puisque selon OpinionWay, « la mode est le premier poste de dépense pour 57 % des Français pendant cette période », suivi de l’informatique et des smartphones, à 50 %. Frédéric Duval, directeur général d’Amazon France, conclut en déclarant : « Nous soutenons le pouvoir d’achat des Français grâce à des prix au plus bas toute l’année. Pendant la période des fêtes de Noël, les clients d’Amazon en France économiseront environ 75 millions d’euros grâce aux nombreuses offres présentes sur le site ».