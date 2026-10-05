Les Tesla reçoivent enfin une fonction que les voitures européennes connaissent depuis trente ans

Tesla glisse parfois des nouveautés inattendues dans ses mises à jour logicielles. Une poignée de Model 3 et de Cybertruck reçoivent en ce moment une fonction d’éclairage inédite chez le constructeur américain. Les feux de croisement corrigent leur orientation sans la moindre action du conducteur.

Depuis la généralisation des LED, l’éclairage automobile crée des tensions sur la route. Beaucoup d’optiques récentes éclairent fort, parfois trop. Un coffre rempli, une forte accélération ou une côte suffisent à relever le faisceau vers les yeux des conducteurs d’en face. Sur les trajets nocturnes, les plaintes se multiplient. Cet été, le régulateur américain a contraint Tesla à revoir les phares trop lumineux de près de 20 000 Model 3 et Model Y.

Tesla continue de faire évoluer ses voitures à distance, longtemps après leur livraison. Chaque version apporte son lot de surprises, et un brevet du constructeur imagine même un essuie-glace capable de nettoyer les caméras embarquées. Fin septembre, une mise à jour logicielle est partie vers une petite fraction du parc, Model 3 et Cybertruck compris. Elle embarque surtout une nouveauté d’éclairage inattendue.

Les feux de croisement des Tesla s’inclinent automatiquement selon l’assiette de la voiture

Chez Tesla, la nouveauté porte le nom de Dynamic Headlight Leveling. Selon les notes de version officielles de la mise à jour 2026.38, les feux de croisement ajustent seuls leur orientation en fonction des conditions de conduite et du trafic environnant. Le Model 3 et le Cybertruck figurent parmi les rares modèles concernés, des États-Unis jusqu’aux Émirats arabes unis. Personne ne l’avait réclamée.

Des feux de route matriciels adaptatifs équipent déjà certains Tesla Model 3, et leur fonctionnement n’a rien à voir. Leurs modules éteignent des pixels pour découper une zone d’ombre autour des véhicules croisés. Tout le reste de la chaussée demeure éclairé. La correction d’assiette fonctionne autrement. De petits moteurs logés dans les blocs optiques basculent physiquement le faisceau vers le bas. Ensemble, les deux dispositifs se complètent plus qu’ils ne se concurrencent.

En Europe, la molette de correction d’assiette équipe les voitures depuis des décennies, et beaucoup de conducteurs l’actionnent sans y penser avant un départ en vacances. Les modèles nord-américains s’en passent le plus souvent. Un réglage manuel existe pourtant chez Tesla, enfoui dans le mode Service du Model 3. Le constructeur observe le comportement de la fonction avant un déploiement plus large. Aucun calendrier n’a été annoncé.