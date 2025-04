Les Smart TV LG vont afficher encore plus de publicités personnalisées, elles se baseront sur un aspect étonnant

LG a une nouvelle idée pour proposer plus de publicités ciblées sur ses Smart TV. Elles seront élaborées selon un certain type de données que d'aucuns trouveront très personnelles.

Les télévisions connectées ont beaucoup d'avantages. Elles permettent de profiter des plateformes de streaming ou d'applications dédiées et proposent des fonctionnalités spécifiques. Mais elles ont aussi de mauvais côtés. Qui dit connexion Internet dit en effet possibilité d'afficher des publicités à peu près n'importe où dans l'interface de la TV. Et les constructeurs ne s'en privent pas. Google TV les déclinent sous toutes les formes imaginables, en QR code par exemple.

La tendance actuelle n'est clairement pas en faveur des spectateurs puisque le but affiché est d'augmenter le nombre de pubs tout en maximisant leur impact. Comprendre : faire en sorte que la personne achète un produit ou un service depuis son téléviseur. Pour y parvenir, LG a signé un partenariat avec Zenapse. Ce nom ne vous dit probablement rien, et pourtant l'entreprise propose un modèle d’intelligence artificielle très particulier.

Les Smart TV LG vont afficher plus publicités en les personnalisant selon des critères surprenants

Appelée LEM pour Large Emotion Model, l'IA de Zenapse veut comme son nom l'indique analyser les émotions que vous ressentez, ici devant votre Smart TV LG. Il se sert pour cela des données à propos de ce que vous regardez et comprend les ressentis que les programmes véhiculent. LG fournit également les informations recueillies par son système ACR, la reconnaissance automatique de contenus.

À partir de là, LG peut catégoriser les consommateurs selon différents profils et les communiquer aux publicitaires qui s'en serviront pour créer des réclames ciblées. À aucun moment dans son communiqué la marque aborde la question de la protection des informations récoltées. Il faudra attendre l'implémentation du procédé pour en savoir plus sur la manière dont LG compte éviter les dérives possibles d'un tel système. Pirater des profils émotionnels pourraient par exemple permettre aux hackers de mener des cyberattaques personnalisées et donc plus susceptibles de fonctionner.