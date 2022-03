Les sites porno bientôt bloqués en France, Altice rachète TFX, la Russie aggrave la pénurie de puces, le récap

Pornhub, xHamster ou encore Xvidéos risquent d'être bientôt bloqués en France. Une agence de régulation avance en effet vers le blocage des sites porno. En parallèle, l'invasion russe en Ukraine risque d'aggraver la pénurie de puces informatiques. Enfin, nous avons appris qu'Altice SFR va racheter les chaînes TFX à 6TER à TF1 et M6.

Tandis que la guerre d'Ukraine se poursuit malgré les négociations entamées, vous n'avez pas trouvé le temps de suivre l'actualité du monde de la technologie avec nous. Sans surprise, l'actualité du secteur est toujours marquée par le conflit initié par les troupes de Vladimir Poutine. Voici tout ce que vous avez raté.

La France s’apprête à bloquer Pornhub, xHamster, Xvidéos et Tukif, c'est imminent !

En dépit d'une loi passée en 2020, de nombreux sites porno ne proposent toujours pas de système de vérification de l'âge des internautes. Malgré une mise en demeure, des sites comme Pornhub, xHamster ou encore Xvidéos continuent d'enfreindre la loi. Pour forcer les administrateurs à agir, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a décidé de saisir le tribunal judiciaire de Paris. L'agence assure qu'un blocage est imminent en France.

Altice SFR rachète les chaînes TFX et 6TER à TF1 et M6

TF1 et M6 ont annoncé la vente de deux chaînes à Altice Media, maison mère de SFR. Cette vente, estimée à 130 millions de dollars, intervient dans le cadre de la fusion entre TF1 et M6. Pour pouvoir obtenir l'assentiment des autorités de régulation, les deux groupes ont été contraintes de se délester de plusieurs canaux de la TNT, TFX et 6TER. De son côté, M6 va également “restituer la fréquence TNT de la chaîne Paris Première” pour se plier aux exigences des régulateurs.

La guerre d’Ukraine menace d'aggraver la pénurie de puces informatiques

Le neon, un gaz rare indispensable à la fabrication des lasers destinés à graver les semi-conducteurs, est essentiellement produit par l'Ukraine. Suite à l'invasion russe et les premières frappes, les firmes spécialisées dans le neon ont cessé la production. C'est notamment le cas de Cryoin, une société basée à Odessa qui dépend du gaz brut en provenance de la Russie. La situation, si elle perdure, risque d'aggraver la pénurie chronique de puces qui paralyse toute l'industrie de l'électronique depuis la pandémie.

