Les salariés utilisent de plus en plus leur PC ou smartphone personnel pour le travail, causant des problèmes de sécurité dans les entreprises

L'utilisation d'appareils personnels pour le travail se répand, mais il s'agit d'un enjeu de sécurité majeur pour les entreprises.

La frontière entre vie professionnelle et personnelle a tendance à se brouiller. Si bien que de nombreux salariés ont de plus en plus recours à leurs appareils personnels, qu'il s'agisse d'un ordinateur ou d'un smartphone, dans le cadre du travail. Dans le monde anglophone, cette tendance a un nom : le Bring your own device, abrégé en BYOD, que l'on peut traduire en français par Amenez vos appareils personnels.

Pour les entreprises, le BYOD a des avantages. Il permet de joindre les salariés à tout moment, puisqu'ils ont un accès continu à leurs propres appareils. Cela peut aussi représenter des économies dans les cas pour lesquels les appareils personnels remplacent complètement ceux fournis par l'employeur.

Les appareils personnels, une brèche dans la sécurité des entreprises

D'après une étude menée par Ivanti, basée sur le témoignage de dirigeants, employés et professionnels de l'informatique et de la cybersécurité à travers le monde, 44 % des salariés utilisent leur smartphone pour le travail en dehors du bureau. Ils sont aussi 37 % à utiliser leur mobile comme point d'accès Wi-Fi et 32 % à recourir à leur ordinateur personnel. 31 % des sondés qui se sont connectés à un réseau Wi-Fi public dans le cadre de leur profession sont passés par un VPN pour protéger leur connexion, mais ce n'est pas le cas pour 17 % des sondés.

Seulement 52 % des organisations autorisent l'usage d'un appareil personnel pour le travail. Pourtant, dans celles où le BYOD n'est pas explicitement autorisé, 78 % des employés y ont quand même recours. Cette pratique n'est donc pas toujours une demande des entreprises, mais souvent une initiative des salariés.

Et celle-ci peut se révéler dangereuse. Le BYOD est une menace pour la sécurité des entreprises, car les appareils personnels ne sont pas gérés par son personnel informatique. De nombreux utilisateurs n'installent par exemple pas les dernières mises à jour de sécurité disponibles. Certains peuvent même être en possession d'un appareil qui n'est plus pris en charge. Ces terminaux personnels ne bénéficient pas non plus de protections supplémentaires qui peuvent être mises en place par le service informatique de l'entreprise. Une étude de Microsoft a démontré que dans plus de 90 % des cas de rançongiciels, les attaquants ont utilisé un appareil personnel pour accéder au réseau de l'organisation visée.