Apple : les plus accros à leur iPhone ne sont pas ceux qu’on croit, cette étude le démontre

L’institut CIRP a interrogé un public divisé en six classes d’âges sur la rapidité à laquelle il se procurerait un nouvel appareil Apple si le leur était volé, cassé ou perdu.

Une enquête du CIRP titrée « Peut-être que les jeunes clients ne sont pas accros à leurs gadgets » du Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) nous révèle que les plus personnes les plus dépendantes à la technologie ne sont certainement pas celles qu’on imagine. Les jeunes sont souvent pointés du doigt pour leur dépendance à l'iPhone. À en croire les analystes, les accusateurs feraient peut-être mieux de balayer devant leur porte.

Les répondants avaient tous acheté un iPhone, un iPad ou un Mac pendant la période de sondage. Comme leur acquisition était toute récente, ils n’étaient donc pas censés être (encore) trop « attachés » à leur nouveau gadget. Selon les sondeurs, une grande majorité des gens (80 %) remplaceraient leur smartphone très rapidement, dans les 24 à 48 heures suivant la perte. Cela se ressent dans les ventes en chute libre de MacBook : les gens sont moins attachés à leurs tablettes et leurs ordinateurs. Seuls 60 % d’entre eux achèteraient un nouvel iPad ou un Mac le jour même ou le lendemain.

90 % des possesseurs d’iPhone les plus âgés en rachèteraient un le jour même en cas de perte

La réelle surprise du sondage nous vient de son analyse par classe d’âge, puisque selon CIRP, les jeunes ressentent moins la nécessité de remplacer leurs gadgets électroniques au plus vite que leurs aînés. Alors que seuls 60 % des 18-25 ans achèteraient un nouvel appareil dans la journée ou dans les deux jours, l’étude relève que 90 % des 45 ans et plus seraient prompts à remplacer immédiatement leur bien. Une statistique qui ne fait que grimper avec l’âge. Nos gadgets électroniques entraînent une vraie dépendance pour les clients les plus vieux.

À lire — iPhone 15 Pro Max : Apple pourrait augmenter les prix de manière inédite, ça va faire très mal au portefeuille

Selon les chercheurs, ce détachement relatif des jeunes peut refléter « la faible importance de l’appareil dans leur vie quotidienne, ou leur (in)capacité financière à réparer ou à remplacer leur appareil actuel, ou une combinaison des deux ».